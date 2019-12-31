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Интерфакс-АВН

Тегеран планирует военные учения в Каспийском море с участием региональных государств - командующий ВМС

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Алванд
Эсминец "Алванд" ВМС Ирана.
Источник изображения: AP Photo

Иран, РФ, КНР договорились о ежегодных военно-морских маневрах

Дубай. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Ирана намерены продолжать военно-морские учения, и, расширяя их географию, провести маневры в будущем в Каспийском море при участии стран региона, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

"Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что страна намеревается организовать совместные военные учения в Каспийском море с региональными странами по итогам недавних успешных учений с Россией и Китаем в Индийском океане и в Оманском заливе", - сообщает агентство "Мехр" в понедельник.

Выступая на телевидении накануне вечером, Ханзади подчеркнул, что Иран, Россия и Китай договорились проводить военно-морские учения каждый год.

"Мы намерены добиться коллективной безопасности, и с этой целью мы приглашаем региональные государства присоединиться к нам", - прибавил командующий.

"Угрозы для Персидского залива нет, кроме присутствия иностранных сил, таких как США, которые ставят под удар безопасность региона", - также заявил он.

"Мехр" напоминает, что накануне завершились военно-морские учения с участием Ирана, РФ и КНР.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила на брифинге в Москве, что эти учения направлены на поддержание в регионе безопасности. "Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова.

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Индия
Иран
Китай
Оман
Россия
США
Проекты
Военные учения
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