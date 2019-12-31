Китайский лётчик: Тренировки настолько интенсивные, что с семьёй провёл лишь 12 дней в году

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На китайском телевидении вышел репортаж, посвящённый интенсивности тренировок и плановых полётов лётчиков ВВС НОАК. Отмечается, что год от года в военно-воздушных силах констатируется рост часов налёта для пилотов различных типов военной авиации: от транспортной до истребительной.

В качестве примера китайские СМИ решили привести годовой график пилота многоцелевого истребителя J-10 Ву Хуэя. Он является лётчиком истребительного полка так называемого Южного театра (аналог военного округа).

Ву Хуэй:

Я окончил военный вуз в 2004 году и был назначен на должность в эскадрилью, оснащённую истребителями второго (по российской и западной классификации – третьего, - прим. «ВО») истребителя. После этого меня перевели в полк, полёты в котором осуществляются на J-10.

На сегодняшний день в ВВС и ВМС НОАК на вооружении находятся свыше 300 истребителей такого типа.

В репортаже китайских журналистов говорится о том, что в 2019 году подготовка пилотов в военно-воздушных силах НОАК была настолько интенсивной и плотной по графику, что герой сюжета офицер Ву Хуэй «лишь 12 дней смог провести с семьёй – с женой и ребёнком».

Ву Хуэй:

Мы все понимаем, что тренировки носят рутинный и плановый характер. И в то же время понимаем, что только тренировки такого характера, как будто идёт настоящая война, позволяют подготовиться наилучшим образом. Современный бой сильно отличается от того, о котором нам рассказывали в лётном училище. Только опыт в кабине пилота позволяет понять, насколько изменились и принципы ведения боя, и технологии, которые используются в самолётах.