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Интерфакс-АВН

США продолжат "принимать меры" в Ираке и Сирии - шеф Пентагона

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Министр обороны США Марк Эспер. Фото Reuters
Министр обороны США Марк Эспер. Фото Reuters.

Переходное правительство Ирака назвало удары США нарушением суверенитета страны

Вашингтон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты могут продолжить наносит удары по близким Ирану группировкам движения "Хезболла" в Ираке, заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Я хотел бы отметить, что мы будем принимать дополнительные меры по мере необходимости, чтобы гарантировать, что мы действуем в интересах самообороны, а также сдерживаем дальнейшее плохое поведение со стороны групп ополчения или со стороны Ирана", - сказал он журналистам.

Эспер также сообщил, что предыдущие удары по группировкам "прошли успешно, пилоты и самолеты благополучно вернулись на базу", и добавил, что с президентом США Дональдом Трампом обсуждались "другие имеющиеся варианты действий".

По словам министра, в нанесении ударов по трем объектам на территории Ирака и двум на территории Сирии использовались самолеты F-15.

Министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго, чтобы проинформировать президента о нанесенных ВВС США ударам по объектам в Ираке и Сирии.

При этом Помпео сказал, что размещенные в Ираке военные длительное время подвергались атакам со стороны шиитских группировок, поддерживаемых Ираном.

В воскресенье Пентагон сообщил, что военные США в ответ на атаки со стороны проиранской шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" нанесли удары по ряду объектов этой группы - в Ираке и Сирии.

В свою очередь шиитское ополчение сообщило по 25 погибших и 51 раненом в результате ударов американских ВВС.

Представить главы переходного правительства Ирака Абделя Махди сообщил, что премьер провел телефонные переговоры с Эспером и указал на недопустимость ударов по объектам на иракской территории, являющихся "нарушением суверенитета Ирака" и угрозой эскалации напряженности в регионе в целом.

В то же время, Помпео сказал журналистам: "Мы не потерпим, чтобы Исламская Республика Иран предпринимала действия, которые подвергают опасности американских мужчин и женщин".

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в минувшую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

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