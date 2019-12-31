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Интерфакс-АВН

Лидер КНДР потребовал принять меры для обеспечения суверенитета страны - СМИ

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: gazeta.ru

Пекин. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Нынешняя ситуация требует принятия мер, в том числе наступательных для обеспечения безопасности и суверенитета КНДР, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Руководитель выступил на проходящем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. "Он, подчеркнув необходимость принятия позитивных и наступательных мер для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны, как того требует нынешняя ситуация, поставил задачи перед министерствами иностранных дел, военной промышленности и вооруженных сил КНДР", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын также "подробно изложил направления борьбы за обеспечение решительного поворота в развитии экономики страны и повышении уровня жизни народа".

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Страны
Китай
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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