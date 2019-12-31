Синьхуа (Китай): «Тор-М2» — новый «щит» российской ПВО малых высот

Что заставило Россию проникнуться такой любовью к «Тор-М2»? Какие уникальные характеристики присущи данному зенитно-ракетному комплексу? Какова его боеспособность? Эта китайская статья пытается разобраться в новом «щите» российской ПВО малых высот.

В десятых числах октября 2019 года Министерство обороны России подписало второй контракт на покупку зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2", приобретя ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на общую сумму 100 миллиардов рублей.

Практически в то же время на сайте газеты "Известия" появилась статья одного эксперта, где тот писал, что ЗРК "Тор-М2" будут размещены в Калининградской области до конца этого года.

Комплексы "Тор-М2", купленные военным ведомством ранее, были дислоцированы в Западном и Южном военных округах.

Что заставило Россию проникнуться такой любовью к "Тор-М2"? Какие уникальные характеристики присущи данному зенитно-ракетному комплексу? Какова его боеспособность? Эта статья поможет вам узнать больше о новом "щите" российской ПВО малых высот.

Российская система ПВО становится все сильнее, теперь у нее есть новый "щит"

После начала военной операции в Сирии в 2015 году важным вопросом для российских войск оставалось обеспечение безопасности военно-воздушной базы Хмеймим.

Хмеймим - это крупная военно-воздушная база российских войск на территории Сирии, где круглогодично находятся истребители-бомбардировщики Су-34, транспортные самолеты Ил-76 и другие. Некоторое время на базе также присутствовали самолеты-невидимки Су-57.

Поэтому российская сторона разместила на территории базы немало передового зенитного оружия и электронного оборудования, в том числе ЗРК С-400, С-300, комплексы РЭБ "Красуха-4" и т.д. По сравнению со средствами ПВО средних и больших высот, а также электронным оборудованием, средства ближней обороны во главе с ЗРПК "Панцирь-С1" явно проигрывают. Особенно докучают российской армии атаки беспилотниками и простыми ракетами.

Теперь появилось новое решение этой проблемы - ЗРК "Тор-М2".

В конце сентября 2019 года пресс-секретарь Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что с января по сентябрь базу Хмеймим атаковали 58 беспилотников и 27 ракет, которые были сбиты при помощи ЗРК "Панцирь-С1" и "Тор-М2".

Российские СМИ сопоставили боевые возможности зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2" и "Панцирь-С1" и заявили, что с апреля по октябрь "Тор-М2" успешно сбил 80% воздушных целей, а "Панцирь-С1" - всего 19%.

Данная информация еще нуждается в подтверждении, однако можно смело констатировать тот факт, что Россия не задумываясь купила комплексы "Тор-М2" на сумму в 100 с лишним миллиардов рублей, а другие пять ЗРК приобрела Белоруссия с целью использовать их для защиты от угрозы с воздуха на северо-западном направлении. В конце октября 2019 года Россия и Египет впервые провели совместные учения сил ПВО. В статье на сайте "Российской газеты" говорилось, что ЗРК "Тор-М2" приглянулся египетским военным.

Однако не бывает непобедимых полководцев и вечного вооружения. Выдающиеся способности ЗРК "Тор-М2" объясняются перенятием опыта у своих "старших коллег" и отшлифовкой его в условиях реальных боевых действий.

В середине 80-х годов ХХ века с целью противостояния растущей угрозы авиаудара со стороны западных стран во главе с США появился зенитно-ракетный комплекс Тор. Из-за ограниченности технических условий этот ЗРК мог поражать только одну воздушную цель.

Показанный на международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 1992 году "Тор-М1" мог вести огонь по двум воздушным целям. Боеспособность данной модели заметно возросла, ее даже считали самым прогрессивным ЗРК малых высот.

Данная тенденция переменилась в 2007 году, когда во время атаки Израиля на одну из важных позиций в Сирии, размещенный там комплекс "Тор-М1" внезапно не сработал. По мнению некоторых экспертов, данное событие прямым или косвенным путем повлияло на ускорение разработки компанией "Алмаз-Антей" усовершенствованной модели ЗРК "Тор-М2".

В 2016 году появился новый "шит" российской ПВО малых высот - "Тор-М2". Командующий силами ПВО сухопутных войск Александр Леонов заявил, что настолько прогрессивного ЗРК короткой дальности для осуществления ПВО на средних и малых высотах еще не было ни в российской, ни в зарубежных армиях. По его словам, "Тор-М2" способен обнаруживать воздушные цели, летящие на сверхнизкой высоте, осуществлять точное наведение на атакующий летательный аппарат, даже если тот обладает стелс-характеристиками.

Можно создать сеть и осуществлять динамичный запуск

За последние годы российская армия купила и разместила комплексы "Тор-М2", что говорит о признании Вооруженными Силами их боеспособности. По словам российских экспертов, по своим характеристикам "Тор-М2" превосходит западные аналоги.

По сравнению с предшественниками, "Тор-М2" может одновременно осуществлять перехват большего числа целей в более широком радиусе. Сообщается, что он может преследовать 48 объектов и единовременно перехватывать четыре из них, что в два раза больше, чем "Тор-М2".

ЗРК "Тор-М2" оснащен сконструированными недавно зенитными управляемыми ракетами 9М338. По сообщениям российских новостных сайтов, в 2013 году были проведены производственные испытания, в ходе которых комплекс выпустил пять ракет данного типа по высокоманевренным воздушным мишеням. Три цели были поражены с лицевой стороны, остальные две были уничтожены после детонации боевой части ракеты. Таким образом можно выделить некоторые положительные характеристики этой зенитной управляемой ракеты.

В отличие от "Тор-М1", "Тор-М2" обладает 16 каналами ведения огня, то есть в два раза больше, чем у своего предшественника. В новом ЗРК также были значительно усовершенствованы процессы обработки информации и наведения электромагнитных помех, теперь он может вести боевые действия не только в одиночку, но и объединившись в сеть.

Одна боевая единица ЗРК "Тор-М2" состоит из двух пусковых установок, которые производят поиск в своих воздушных зонах и могут обмениваться друг с другом полученной информацией в режиме реального времени, расширяя тем самым район обнаружения. В таком режиме транспортируемая система может избрать наиболее оптимальный способ нанесения удара по обнаруженной цели, планирующей совершить атаку. Объекты научным образом распределяются по пусковым установкам, повышая тем самым эффективность удара. Когда радиолокационная станция одной из пусковых установок выходит из строя, для продолжения боевых действий можно использовать радар другой машины.

К тому же "Тор-М2" может выпускать ракеты на ходу. Этот "уникальный трюк" позволяет ему с легкостью реагировать на "молниеносные" воздушные удары противника.

Еще одна отличительная черта ЗРК "Тор-М2" - способность быстро реагировать. От момента обнаружения цели до открытия огня по ней проходит всего пять секунд. В зависимости от рельефа местности, ЗРК может быть установлен на разные платформы: колесную, гусеничную, а также платформу для передвижения в полярной зоне. Все это обеспечивает комплексу прекрасную маневренность.

Российские моряки уже пробовали крепить пусковой модуль ЗРК "Тор-М2" к палубе сторожевого корабля при помощи стального троса, и даже осуществили из него успешный запуск ракеты. Это были всего лишь испытания, однако по ним несложно догадаться о надеждах, которые ВМФ возлагает на комплексы "Тор-М2". Возможно, в скором времени мы сможем увидеть "Тор-М2" морского базирования.

Размещение на важных позициях говорит о роли нового мощного "щита"

Калининградская область находится на самом западе страны. Она прилегает к Польше и Литве, но не имеет общих границ с Россией и считается анклавом. Заявление о желании разместить комплексы "Тор-М2" в Калининградской области содержит глубокий скрытый смысл.

Во-первых, это защитит важные объекты. С одной стороны, российский анклав лицом к лицу сталкивается с угрозой со стороны НАТО, так как находится на берегу Балтийского моря, на юге граничит с Польшей, а на востоке и северо-востоке - с Литвой. С другой стороны, Калининград расположен в глубине европейского материка и является стратегическим аванпостом в противостоянии враждебным силам Запада, а также местом нахождения штаба Балтийского флота ВМФ России. Там располагаются ракеты "Искандер", истребители Су-20СМ и много другого передового вооружения и военной техники. ЗРК "Тор-М2" может выполнять задачи по боевому сопровождению сил ПВО, а также защищать военные базы и другие важные объекты. Таким образом его размещение в данном районе может принести двойную пользу.

Во-вторых, "Тор-М2" станет частью сети ПВО. В Калининграде уже находятся зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-300, следовательно, ПВО на длинных и средних дистанциях развита достаточно сильно, если не учитывать неровности рельефа и различную высоту наземных объектов.

После размещения ЗРК "Тор-М2" сможет реагировать на трудно обнаружимые низколетящие цели, создавая вместе с комплексами С-400 и С-300 общую сеть ПВО. Таким образом можно будет противостоять новейшим истребителям, крылатым ракетам и другим атакующим летательным аппаратам, а также ограничивать и препятствовать действиям, предпринимаемым НАТО в воздушном пространстве над данным районом.

В-третьих, это станет демонстрацией непримиримости. За последние годы НАТО увеличивал военное присутствие в странах Балтии, создавал военные базы, размещал системы ПРО и часто устраивал военные учения. Польша неоднократно объявляла о своем желании увеличить расквартированный контингент американских военных. Все это усиливает стратегическое давление на безопасности России, провоцируя ее на ответные действия.

Россия всегда уделяла особое внимание укреплению западного военного округа с целью противостояния расширению НАТО на Восток. По мнению российских экспертов, размещение комплексов "Тор-М2" в Калининградской области станет ответом на усиление военной мощи НАТО и его расширение на Восток. Если ситуация в данном регионе продолжит становиться все более напряженной, российская армия может разместить в Калининградской области еще больше современного оружия.

Чжан Сюйжи (张旭日), Се Сяотянь (谢啸天), Чай Вэньцянь (柴文谦)