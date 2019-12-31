Без орденов, но в берете: как изменились Вооруженные силы за год

В армии России появились экспедиционные части и боевые хакеры

Вооруженные силы в 2019 году начали строже относиться к парадной форме и активнее готовиться к командировкам за рубежом. Так, на базе Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты формируются специальные экспедиционные войска, которые смогут развернуть военные базы в любой точке мира, чтобы выполнить там гуманитарные или, если придется, военно-политические миссии. Появились в армии и отдельные команды борцов с кибератаками и компьютерными вирусами. Также в уходящем году Минобороны наводило порядок в ношении орденов и в работе с гостайной и боролось с проблемой переработок военнослужащих.

Первым делом вертолеты

В Воздушно-десантных войсках начали создавать аэромобильные части. Своего рода революцией стало появление у десантников собственных вертолетов, которые теперь можно использовать без долгих согласований. Экспериментальные аэромобильные подразделения уже прошли успешную проверку на учениях «Центр-2019». А в перспективе в ВДВ появится и собственная бригады армейской авиации.

Изменилось и само предназначение «крылатой пехоты». Если раньше десантники готовились к участию в масштабных военных конфликтах, то сейчас они становятся универсальными солдатами. ВДВ получают технику на все случаи жизни — от квадроциклов и бронеавтомобилей до танков. При необходимости «голубые береты» могут быть переброшены в любой регион мира и действовать там совершенно автономно.

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Договориться на берегу

Части морской пехоты (МП) в 2019 году переформатировались в экспедиционные войска. Это решение было принято под влиянием полученного в Сирии опыта: «черные береты» успешно организовали охрану и оборону порта Тартус. Бригады морской пехоты получили танки и беспилотники, была ощутимо увеличена их численность.

Офицеров МП теперь готовят к несению службы за рубежом. Они проходят углубленную языковую подготовку и изучают гуманитарные дисциплины. В перспективе российский морпех — это и дипломат, и миротворец, и защитник российских граждан за рубежом, и проводник политики Москвы в нестабильных регионах.

Невидимый фронт

В войсках начали формировать специальные подразделения для противодействия кибератакам. Роты локализации сетевых угроз уже приступили к несению службы, а в следующем году в округах сформируют специальные центры по борьбе с кибератаками. Их задачей станет защита от вирусов, а также предотвращение несанкционированного доступа к сетям и инцидентов, затрагивающих информационную инфраструктуру. Центры будут контролировать как открытые, так и защищенные военные линии связи.

В перспективе киберцентры будут объединены в глобальную систему информационной защиты, которая возьмет под охрану весь трафик Минобороны.

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Больше двух не надевать

В мае существенно изменились правила ношения парадной формы. На мундире теперь разрешено размещать только по пять наград в два ряда. То есть военнослужащие могут крепить на двух планках с левой стороны кителя не более десяти орденов, медалей и ведомственных геральдических знаков. На парадной форме запрещено носить гражданские награды и знаки общественных организаций. Раньше на мундирах некоторых офицеров были целые «иконостасы» — так их иронично называли в войсках. Именно это несерьезное отношение к наградам не способствовало росту авторитета офицеров и престижа ВС.

Личный пример подчиненным показал глава военного ведомства, за годы работы на высоких постах получивший десятки наград. На парад 9 Мая Сергей Шойгу вышел в мундире, на котором было только два ряда по пять самых значимых орденов и медалей. Помимо «Золотой Звезды» Героя России на парадном кителе министра были прикреплены ордена Александра Невского и «За личное мужество», а также другие высшие награды.

Тайна обороны

В течение года продолжалось и ужесточение правил работы с закрытыми сведениями. В законодательство предполагается вернуть понятие «тайна в области обороны». К ним отнесут сведения о вооружении, комплектовании и дислокации войск, а также о планах мобилизации. Отчасти это возврат к советской практике: до 1990-х годов прошлого века понятия государственной и военной тайны были разведены.

Также в Минобороны разработали поправки в инструкцию о порядке допуска к гостайне военнослужащих и гражданского персонала. Они вводят дополнительные ограничения — например, для большинства офицеров армии и силовых структур, а также для сотрудников гражданских организаций (некоторых подразделений РЖД, судов, предприятий ОПК и др.) потеря допуска автоматически означает лишение должности. И если оставшийся без допуска армейский офицер не найдет себе место службы, где не надо работать с секретной информацией, ему придется уволиться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

Бери шинель, иди домой

Летом военное ведомство озаботилось проблемой переработок офицеров. После многочисленных жалоб в войсках были проведены проверки, которые подтвердили: начальники регулярно проводят совещания после окончания рабочего дня, заставляют подчиненных трудиться по выходным и даже в отпуске. В итоге министр обороны запретил необоснованно привлекать личный состав к выполнению обязанностей во внеслужебное время.

Чтобы эти требования не остались только словами, в штабах округов начали создавать группы контроля. В их компетенцию войдет проверка руководства всех уровней. С помощью защищенных каналов видеосвязи (военного аналога Skype) они смогут связаться с любым командиром и проверить, не проводит ли он совещание в поздний час. Если начальник проигнорирует звонок, ему грозит взыскание: за систематические нарушения можно будет получить выговор и даже потерять должность.

Роман Крецул, Алексей Рамм, Богдан Степовой, Антон Лавров