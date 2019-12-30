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Интерфакс-АВН

Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ - Кремль

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

"Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России", - сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье.

Президенты условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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