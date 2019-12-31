Интернет-версия журнала «Авиапанорама» - 2019

Очередной номер журнала «Авиапанорама» — 6(138)-2019 — с 20 декабря представлен в интернет-версии на настоящем сайте. 24 декабря номер поступил подписчикам, информационным агентствам — партнерам журнала, а также библиотекам.

Следующий номер — 1(139)-2020 — запланирован к выпуску 28 февраля. Оперативность публикации его материалов гарантируется следующим образом: редакционные версии поступивших до 25 января материалов будут опубликованы в разделе «Анонс будущего номера» сайта журнала вплоть до их выпуска в составе содержания ближайшего номера — 1(139)-2020.

О перспективах возобновления выпуска журнала «Авиапанорама» в печатной версии.

С Новым годом!. Источник: www.aviapanorama.ru

Поздравляю сотрудников и партнеров журнала «Авиапанорама», авторов его публикаций и читателей, работников авиационно-космического комплекса страны и гражданской авиации, военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-космических сил России с наступающим Новым, 2020-м годом! Желаю вам счастья, благополучия, успехов в работе и службе, творческих удач! Главный редактор журнала «Авиапанорама» Павел Иванов

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