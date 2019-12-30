Центру спецназа Росгвардии «Витязь» – 42 года

29 декабря ордена Кутузова Краснознаменный Центр специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 42-летие со дня образования.

Подразделение, созданное по инициативе начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева, считается родоначальником спецназа войск правопорядка, историческим наследником 1-го ордена Красной Звезды полка дивизии им Ф.Э. Дзержинского, отрядов специального назначения «Витязь» и «Русь». Именно здесь зародилась традиция сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, который является символом Росгвардии.

На протяжении 42 лет Центр специального назначения «Витязь» выполняет задачи по противодействию терроризму и экстремизму. За это время бойцы спецподразделения вписали немало ярких страниц в боевую летопись войск правопорядка. Спецназовцы обеспечивали законность и правопорядок в ходе урегулирования межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, участвовали в ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе.

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации Центр специального назначения «Витязь» за отличие при выполнении служебно-боевых задачи в ходе контртеррористических операций и проявленные личным составом мужество и самоотверженность был удостоен высокой государственной награды – ордена Кутузова.

29 декабря 2017 года на плацу соединения директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов прикрепил орден Кутузова к полотнищу Боевого знамени Центра специального назначения «Витязь».

Важным событием в жизни прославленного подразделения стало вручение Боевого знамени нового образца, которое состоялось на территории Отдельной дивизии им. Ф.Э. Дзержинского 26 марта 2019 года. В торжественном ритуале, приуроченном ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, приняли участие представители руководства Росгвардии, общественных организаций, силовых структур, духовенства, военнослужащие Центра, ветераны войск правопорядка.

Бойцы «Витязя» - победители многих международных первенств и конкурсов профессионального мастерства подразделений специального назначения силовых структур как в Российской Федерации, так и за рубежом. Так, в феврале 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах спецназовцы Центра вошли в пятерку лучших по итогам соревнований «UAE Swat Challenge», в которых приняли участие более 60 команд подразделений специального назначения из 40 стран мира.

Военнослужащие Центра спецназа «Витязь» принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 17 сентября 2019 года средней общеобразовательной школе г.о. Балашиха № 25 присвоено имя Героя Российской Федерации сержанта Ситникова Алексея Сергеевича – военнослужащего Центра специального назначения «Витязь», погибшего при исполнении воинского долга в сентябре 2009 года.

В настоящее время 14 военнослужащих, проходивших военную службу в «Витязе», удостоены звания Героя России, 8 из них – посмертно. Более двух тысяч военнослужащих были отмечены орденами и медалями.

В списки Центра специального назначения «Витязь» навечно зачислены Герои России рядовые Николай Ситников, Олег Долгов, Евгений Золотухин, сержанты Сергей Бурнаев, Алексей Ситников, старший сержант Сергей Шрайнер, старший лейтенант Иван Шелохвостов и капитан Дмитрий Серков.

17 апреля 2019 года в Белгороде увековечили память бойца отряда специального назначения «Витязь» Александра Кисленко, погибшего в 1995 году при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. Мемориальная доска с его именем появилась на фасаде Белгородского строительного колледжа, в котором Александр учился с 1990 по 1993 год.

Сегодня военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии продолжают с честью выполнять свой ратный долг, надежно обеспечивая безопасность государства. Бойцы легендарного воинского коллектива находятся на передовых рубежах борьбы с терроризмом и экстремизмом и по праву считаются элитой войск национальной гвардии Российской Федерации.