Войти
Военно-промышленный курьер

Центру спецназа Росгвардии «Витязь» – 42 года

842
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

29 декабря ордена Кутузова Краснознаменный Центр специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает 42-летие со дня образования.

Подразделение, созданное по инициативе начальника внутренних войск МВД СССР генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева, считается родоначальником спецназа войск правопорядка, историческим наследником 1-го ордена Красной Звезды полка дивизии им Ф.Э. Дзержинского, отрядов специального назначения «Витязь» и «Русь». Именно здесь зародилась традиция сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета, который является символом Росгвардии.

На протяжении 42 лет Центр специального назначения «Витязь» выполняет задачи по противодействию терроризму и экстремизму. За это время бойцы спецподразделения вписали немало ярких страниц в боевую летопись войск правопорядка. Спецназовцы обеспечивали законность и правопорядок в ходе урегулирования межнациональных конфликтов на территории бывшего Советского Союза, участвовали в ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе.

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации Центр специального назначения «Витязь» за отличие при выполнении служебно-боевых задачи в ходе контртеррористических операций и проявленные личным составом мужество и самоотверженность был удостоен высокой государственной награды – ордена Кутузова.

29 декабря 2017 года на плацу соединения директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов прикрепил орден Кутузова к полотнищу Боевого знамени Центра специального назначения «Витязь».

Важным событием в жизни прославленного подразделения стало вручение Боевого знамени нового образца, которое состоялось на территории Отдельной дивизии им. Ф.Э. Дзержинского 26 марта 2019 года. В торжественном ритуале, приуроченном ко Дню войск национальной гвардии Российской Федерации, приняли участие представители руководства Росгвардии, общественных организаций, силовых структур, духовенства, военнослужащие Центра, ветераны войск правопорядка.

Бойцы «Витязя» - победители многих международных первенств и конкурсов профессионального мастерства подразделений специального назначения силовых структур как в Российской Федерации, так и за рубежом. Так, в феврале 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах спецназовцы Центра вошли в пятерку лучших по итогам соревнований «UAE Swat Challenge», в которых приняли участие более 60 команд подразделений специального назначения из 40 стран мира.

Военнослужащие Центра спецназа «Витязь» принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. 17 сентября 2019 года средней общеобразовательной школе г.о. Балашиха № 25 присвоено имя Героя Российской Федерации сержанта Ситникова Алексея Сергеевича – военнослужащего Центра специального назначения «Витязь», погибшего при исполнении воинского долга в сентябре 2009 года.

В настоящее время 14 военнослужащих, проходивших военную службу в «Витязе», удостоены звания Героя России, 8 из них – посмертно. Более двух тысяч военнослужащих были отмечены орденами и медалями.

В списки Центра специального назначения «Витязь» навечно зачислены Герои России рядовые Николай Ситников, Олег Долгов, Евгений Золотухин, сержанты Сергей Бурнаев, Алексей Ситников, старший сержант Сергей Шрайнер, старший лейтенант Иван Шелохвостов и капитан Дмитрий Серков.

17 апреля 2019 года в Белгороде увековечили память бойца отряда специального назначения «Витязь» Александра Кисленко, погибшего в 1995 году при исполнении воинского долга на Северном Кавказе. Мемориальная доска с его именем появилась на фасаде Белгородского строительного колледжа, в котором Александр учился с 1990 по 1993 год.

Сегодня военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии продолжают с честью выполнять свой ратный долг, надежно обеспечивая безопасность государства. Бойцы легендарного воинского коллектива находятся на передовых рубежах борьбы с терроризмом и экстремизмом и по праву считаются элитой войск национальной гвардии Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
28.11.2019
Созданы беспилотники для перехвата других БПЛА с помощью сетей
16.01.2018
Наемники в Саудовской Аравии: кто арестовывал принцев
22.02.2017
Александр Красовицкий: армия может завести минозащищенного "Медведя"
20.02.2017
Военно-промышленная компания привезет на оружейную выставку в ОАЭ "Тигра" и "Медведя"
09.01.2017
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
27.02.2015
"Военторг" в ОАЭ. Какое оружие может получить Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов