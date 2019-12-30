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Интерфакс-АВН

Военные США будут вынуждены постепенно покинуть Ближний Восток - командующий ВМС Ирана

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Хоссейн Ханзади
Хоссейн Ханзади.
Источник изображения: https://www.mehrnews.com/

Страны региона могут сами совместно гарантировать безопасность

Дубай. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - У США отныне нет полной свободы действий в ближневосточном регионе, заявил в воскресенье командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади на фоне проходящих в регионе военно-морских учений Ирана, России и Китая.

"Сегодня эра свободы действий США в регионе подошла к концу, и силы США должны постепенно покинуть регион", - приводит агентство "Тасним" слова командующего журналистам.

"Мы полагаем, что региональная безопасность не требует присутствие иностранных сил, и региональные страны могут сами вместе гарантировать безопасность", - отметил Ханзади, добавив, что обеспечение стабильной обстановки на море требует коллективных усилий разных стран.

Он добавил, что нынешние маневры с участием Ирана, РФ и КНР послужат "веским сигналом" для США и их ставленников, ведущих неконструктивную политику в регионе.

В минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завила на брифинге в Москве, что эти учения направлены на поддержание в регионе безопасности. "Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова.

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

Учения готовились давно и не связаны с усилением активности США в регионе, заявил 5 декабря посол Ирана в Москве Мехди Санаи. "Этот план уже готовился несколько месяцев назад. По нему было принято решение", - сказал он на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В минувшую пятницу сообщалось, что Иран, Россия и Китай начали учения в северной части Индийского океана.

Россия направила на учение один боевой корабль - сторожевик "Ярослав Мудрый" и два вспомогательных судна.

"Ярослав Мудрый" - современный российский многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота РФ в 2009 году. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

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Ярослав Мудрый
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Военные учения
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