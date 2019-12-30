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CNN (США): Китай, Россия и Иран проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе

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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016".
Источник изображения: © AP Photo, Zha Chunming/Xinhua

Отношения между Тегераном, Москвой и Пекином достигли «значимого» уровня. Учения, скорее всего, будут восприняты Вашингтоном как провокационные, отмечает CNN.

Гонконг - В пятницу Китай, Россия и Иран начали совместные четырехдневные военные учения в Индийском океане и Оманском заливе на фоне продолжающегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном в экономически важном регионе.

Оманский залив стал центром геополитической напряженности в 2019 году, после того как в июне в узком проливе неизвестной стороной были атакованы два нефтяных танкера. США обвинили в нападении Иран, но Тегеран опроверг эти обвинения. Затем в июле Иран задержал на два месяца британский нефтяной танкер "Стена Имперо" (Stena Impero).

Как сообщает иранский государственный телеканал "Пресс Ти-Ви" (Press TV), ранее контр-адмирал Голамреза Тахани (Gholamreza Tahani) заявил, что корабли должны покинуть иранский порт Чабахар в Оманском заливе, после чего их направят в районы на севере Индийского океана.

По словам Тахани, учения будут проводиться на акватории площадью 17 тысяч квадратных километров и включать в себя из "разного рода тактических учений", в том числе учебных стрельб и спасения кораблей в условиях вооруженной атаки и пожара.

"Среди целей этого учения - повышение безопасности международной морской торговли, противодействие морскому пиратству и терроризму, обмен информацией о спасательных операциях и оперативно-тактическим опытом", - добавил Тахани.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Хасан Роухани 14 июня принимали участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Совместные учения также служат сигналом мировой общественности о том, что отношения между Тегераном, Москвой и Пекином достигли "значимого" уровня, считает Тахани. Он добавил, что Иран впервые проводит совместные учения с двумя крупнейшими мировыми военно-морскими державами такого масштаба.

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь (Wu Qian) заявил в четверг, что эти учения являются "обычным военным обменом" между вооруженными силами трех стран и соответствуют международному праву и международной практике.

Учения не обязательно связаны с ситуацией в регионе, добавил Ву.

"Предстоящие военно-морские учения направлены на углубление обмена и сотрудничества между флотами трех стран, они также должны продемонстрировать сильную волю трех сторон и их возможности совместно поддерживать мир во всем мире и безопасность на море. При этом они должны активно содействовать созданию морского сообщества с общим будущим", - сказал он.

Как заявил на пресс-конференции в среду бригадный генерал иранских вооруженных сил Абольфазл Шекарчи (Abolfazl Shekarchi), обеспечение безопасности в Индийском океане и Оманском заливе "важно и крайне необходимо". "Индийский океан и Оманский залив относятся к важнейшим торговым путям в мире, и многие страны осуществляют перевозки в этих (двух) регионах, и поэтому обеспечение безопасности там важно и крайне необходимо", - заявил Шекарчи.

Оманский залив соединяется с Ормузским проливом, через который осуществляются перевозки примерно 30% нефти, перевозимой морским путем. Шекарчи добавил, что военные учения будут направлены на укрепление мощи и расширения в области обеспечения безопасности международной торговли в регионе.

Совместные учения, скорее всего, будут восприняты Вашингтоном как провокационные. Ранее в этом году президент США Дональд Трамп предложил направить в Оманский залив возглавляемую США военно-морскую миссию для защиты экономических интересов в регионе.

В своем посте в "Твиттере" в четверг Трамп "нацелился" на Иран, Россию и сирийское правительство во главе с президентом Башаром Асадом и предостерег руководство этих трех стран три страны от поведения военных операций в Сирии.


Бен Уэсткотт (Ben Westcott), Хамди Алхшали (Hamdi Alkhshali)

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