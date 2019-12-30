США усилили активность ВМС вблизи Чукотки - российские военные

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - США расширили активность своих ВМС на чукотском направлении, сообщил начальник штаба Объединенного командования вооруженными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.

"Они проявляли активность, но это была обычная повседневная оперативная боевая подготовка. Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются вопросы, в том числе высадки морского десанта", - сказал Биличенко в эфире телеканала "Звезда".

Ранее на заседании коллегии Минобороны РФ министр Сергей Шойгу сообщил о планах Вашингтона развернуть в Европе и на Востоке ракеты средней дальности.

"Проведённые Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки США ракетных систем, запрещённых договором о РСМД в период его действия. Следующим шагом логично станет развёртывание таких ракет в Европе и на Востоке", - заявил министр.

Шойгу также заявил о реализации НАТО концепции повышения боеготовности войск с явной антироссийской направленностью.

"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать": предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76%, по морскому - 93%", - сказал министр.