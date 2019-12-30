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Интерфакс-АВН

Турция даст отпор в случае нападения на свои наблюдательные пункты в Идлибе - министр обороны

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Военнослужащий ВС Турции
Военнослужащий ВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Стамбул. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция не намерена уходить с 12 наблюдательных постов, созданных для поддержания режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, и готова к ответным мерам в случае атаки на них, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Наблюдательные пункты Турции в сирийском Идлибе без колебаний ответят на любые атаки", - приводит агентство "Анадолу" слова министра, сказанные на встрече с командирами на границе с Сирией.

Агентство напоминает, что совещание проходило из-за ухудшения обстановки в провинции Идлиб.

Кроме этого, министр коснулся темы с возможной отправкой турецких военных в Ливию. Акар отметил, что "турецкая армия готова выполнять приказы по обеспечению прав и интересов Турции как внутри страны, так и за ее пределами".

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
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