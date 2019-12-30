Закон о наделении ПСБ полномочиями опорного банка по обслуживанию ОПК подписан президентом РФ

Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении Промсвязьбанка (ПСБ) полномочиями опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Данный закон, принятый Госдумой 12 декабря и одобренный Советом Федерации 23 декабря этого года, размещен на интернет-портале правовой информации.

В законе ПСБ определяется как "опорный банк для оборонно-промышленного комплекса", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, а государственный заказчик (Минобороны) должен определять государственные контракты на сумму, которую укажет правительство и банковское сопровождение которых проводит ПСБ.

Уточняется, что продажа и иные способы отчуждения акций ПСБ, находящихся в собственности РФ, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.

Объем заказов, передаваемых ПСБ от общего объема ГОЗ, в законе не уточняется; поясняется, что выбор уполномоченного банка не осуществляется в том случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение передаётся в ПСБ.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что около 70% объема денежных средств, которые предназначаются для финансирования ГОЗ, планируется разместить на счетах ПСБ, остальное будет распределено среди других уполномоченных банков.