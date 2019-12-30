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Деловая газета "Взгляд"

В Минобороны назвали сроки поставок Су-57 с двигателем первого этапа в ВКС

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Истребитель Су-57. Архивное фото
Истребитель Су-57. Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться в ВКС России с двигателем первого этапа до середины 2020-х годов, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Криворучко сообщил в интервью газете "Красная звезда", что "Су-57 будет поступать в войска в два этапа", передает РИА "Новости".

"Первые самолеты будут закуплены с двигателями четвертого поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками пятого поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла", – сказал он.

Заместитель министра обороны сообщил также, что предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, "первый серийный образец (...) запланирован к поставке в 2025 году".

Ранее Криворучко сообщил, что в России началось серийное производство ракетного комплекса с блоком "Авангард".



Наталья Ануфриева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
С-500
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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