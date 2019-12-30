Поставка новых командных ракет "Сирена-М" для РВСН начнется в 2025 году - замминистра обороны

Такие ракеты используются в системе "Периметр", отвечающей за автоматическое нанесение ответного ядерного удара

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны планирует в следующем году заключить контракт на изготовление нового комплекса командных ракет "Сирена-М", сообщил замглавы министерства Алексей Криворучко.

"В следующем году мы планируем заключить очередной трёхлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения ещё трёх ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Командные ракеты входят в состав комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр".

Согласно открытым данным, комплекс "Периметр" был составной частью системы воздушных командных пунктов (ВКП) под шифром "Звено", разработка которой велась в Советском союзе.

В состав "Звена" вошли воздушный пункт управления на самолёте Ил-86ВКП, воздушный ретранслятор на самолёте Ил-76РТ, шахтная командная ракета (КР) "Периметр" и мобильная КР "Горн".

Ракеты "Периметр" и "Горн" могли передавать команды на запуск ракет тогда, когда агрессор уже нанёс внезапный первый удар и разрушил системы связи. КР, поднявшись в космос, где её не смог бы достать ни один спутник и ядерные взрывы противника, должна была передавать оттуда радиосигналы. "Разбуженные" ими ракеты должны были взлететь и ударить по агрессору.

На земле ракеты "Периметр" надёжно защищали железобетонные шахты. "Горны" размещались на ракетовозах, которые находились в постоянном движении.