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Интерфакс-АВН

Серийные поставки систем ПВО С-500 начнутся в 2025 году - замминистра обороны РФ

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Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Предварительные испытания системы ПВО С-500 начнутся в 2020 году, начало серийных поставок планируется с 2025 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - сказал Криворучко в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В ноябре вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о завершении работы по вводу С-500 в строй.

В июле в интервью "Интерфаксу" Борисов заявил, что новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году. "Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", - сказал он.

В июне в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что С-500 готова к серийному производству - ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

Как сообщалось, С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
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