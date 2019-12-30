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Известия.ru

Пентагон заказал авиаракеты средней дальности на $768 млн

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon на производство ракет средней дальности класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM. Об этом говорится в опубликованном 27 декабря сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что стоимость контракта составляет более $768 млн, а работу по его выполнению планируется закончить 28 февраля 2023 года.

Также в Пентагоне подчеркивают, что 47% стоимости будет покрыто за счет продажи оружия странам – союзникам США, куда входят Польша, Турция, Румыния, Саудовская Аравия и еще 18 государств.

12 декабря США испытали баллистическую ракету средней дальности и наземного базирования. Она пролетела более 500 км. Согласно опубликованным кадрам, ракета по своему внешнему виду схожа с американской твердотопливной двухступенчатой ракетой Pershing II, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 августа ДРСМД, заключенный между США и СССР в 1987 году, официально прекратил свое действие по инициативе американской стороны. Соединенные Штаты обвинили Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

На данный момент единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений является СНВ-3, который был подписан в 2010 году. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года.

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Страны
Польша
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
9М729
AMRAAM
Pershing II
Компании
Raytheon
Проекты
РСМД
СНВ-3
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