Sina: Амбициозным заявлениям МО РФ о поставке Су-57 в ВКС до конца года не суждено сбыться

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В военном разделе крупного китайского информационного портала Sina вышел материал, в котором рассматривается ситуация с падением Су-57 под Комсомольском-на-Амуре. Автор сообщает читателям о том, что это был истребитель, который 27 декабря собирались поставить на вооружение ВС РФ. Дополнительно отмечается, что истребитель 5-го поколения проходил приёмно-сдаточные испытания, означающие, что в ходе предыдущих испытаний (многочисленных) никаких проблем на Су-57 (Т-50) не выявлялось.

Напомним, что, по предварительным данным, самолёт упал из-за проблем с хвостовым оперением. О каких именно проблемах идёт речь, не говорится. Официальных комментариев от Минобороны и производителя по поводу причин крушения на этот момент нет.

Sina:

Становится ясно, амбициозное заявление представителя министерства обороны РФ в ходе недавнего визита на завод, касающееся того, что первая партия Су-57 поступит в ВКС России до конца года, не воплотится, как не суждено с Земли увидеть обратную сторону Луны (китайский фразеологизм о невозможности выполнения чего-либо, - прим. "ВО").

Далее вслед за другими китайскими изданиями, касавшимися вопроса падения Су-57, Sina пишет:

Единственным позитивным момент в этой ситуации можно считать чёткое срабатывание системы катапультирования, позволившей пилоту покинуть самолёт, свалившийся в штопор.

Автор материала отмечает, что ранее с Су-57 (Т-50) в ходе испытаний тоже проявлялись проблемы:

В 2011 году на авиасалоне МАКС у Т-50, который ещё был прототипом, внезапно загорелся двигатель. В 2013 году у Су-57 тоже были проблемы с двигателем. Но потом в России эти проблемы с силовыми установками для самолётов нового поколения устранили. Падение Су-57 под Хабаровском, судя по всему, не связано с двигателем. Видимо, проблемы были в системе управления полётом. А это не может являться хорошей новостью для производителя.

Китайские пользователи тем временем отметили тот факт, что российские Су-57 несколько раз проходили испытания в Сирии, где не вызвали сколько-нибудь серьёзных нареканий.