Жэньминь жибао (Китай): не следует негативно интерпретировать совместные военные учения Ирана, России и Китая

В Оманском заливе начались совместные военные учения Китая, России и Ирана, которые привлекли внимание западной общественности. Однако "Жэньминь жибао" утверждает, что Западу не стоит беспокоиться, ведь подобные мероприятия сегодня не представляют ничего необычного.

Китай, Россия и Иран с 27 по 30 декабря проведут совместные учения военно-морских сил в Оманском заливе, что привлекло внимание западной общественности. Основной акцент в большинстве случаев ставится на противостоянии Ирана и США, а также на натянутых отношениях между Ираном и Саудовской Аравией. Кроме этого, также подчеркивается тот факт, что Иран, Россия и Китай причислены США к категории "других" стран, три государства демонстрируют сплоченность.

Комментарии, очевидно, являются излишними. Сегодня совместные военные учения не представляют собой ничего необычного. Ранее Китай проводил совместные маневры, как с Россией, так и с Ираном, а также и с Саудовской Аравией и другими странами. КНР и США совместно проводили военные учения, а также вместе принимали участие в многосторонних учениях. Участие Китая, России и Ирана в совместных морских учениях с любой точки зрения не является чем-либо изумительным.

Нынешние совместные учения направлены на обеспечение безопасности морских коридоров, станут сдерживающим фактором для любых попыток подорвать безопасность и стабильность в этом регионе. Подобные маневры не должны трактоваться в геополитическом направлении.

Китай не намерен вступать в конфликты на Ближнем Востоке, тем более не станет выбирать чью-либо сторону. КНР поддерживает дружественные отношения со всеми странами. Ни одно государство не должно требовать от Китая развивать исключительные партнерские отношения. КНР также не поддерживает страны, которые рассматривают отношения с Китаем в качестве "карты" для решения проблем с другими сторонами.

Придираться к Китаю, главным образом, любят американская общественность и некоторые прозападные структуры общественного мнения. В целом, это мышление, которое стратегически исключает такие не западные страны, как Китай и Россия.

Мощь Китая постоянно укрепляется, свободное движение по морским коридорам на Ближнем Востоке связано с безопасностью энергоснабжения КНР. В связи с этим, крайне важным является проявление государственных сил Китая в этом регионе. Однако КНР не собирается заниматься провокациями или предпринимать попытки установить гегемонию, Китай является конструктивной опорной силой в мире на Ближнем Востоке.

Ближневосточные страны являются хорошими друзьями Китая, в том числе и Иран. По мнению КНР, ни одна ближневосточная страна не подумает о том, что Китай намеренно будет "различать" региональные страны по близости в будущем.

Нынешние военные учения в действительности отразили степень дружбы между тремя странами. Однако лишь потому, что западные страны совершили какие-либо неблагоприятные действия, поэтому дружба между Китаем, Россией и Ираном вызывает у них беспокойство.