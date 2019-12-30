Учения Ирана, РФ и Китая демонстрируют готовность обеспечить безопасность морских путей - Зариф

Дубай. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Стартовавшие в Индийском океане учения РФ, Китая и Ирана свидетельствуют о готовности этих стран обеспечить безопасность морских путей, заявил в пятницу глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Наши совместные военные учения в Оманском заливе/Индийском океане с нашими российскими и китайскими партнерами ясно свидетельствуют о нашей твердой приверженности обеспечению безопасности жизненно важных морских путей", - написал Зариф в твиттере.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иран, Россия и Китай начали учение в северной части Индийского океана.

Заместитель командующего иранскими ВМС адмирал Голям-Реза Тахани пояснил, что в рамках первого этапа маневров корабли трех стран отправляются в океан из порта Чехбехар.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Россия, Иран и Китай проведут 27-30 декабря в северной части Индийского океана учение, в ходе которого, в частности, будет отработано освобождение судна, захваченного "пиратами".

Учение пройдёт в Индийском океане и Оманском заливе, сообщил ранее представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, которого цитировало агентство ИРНА.

20 декабря пресс-служба Балтийского флота РФ сообщила, что после совместных учений с Индией в Иран направляется отряд российских военных кораблей в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня". Цель похода не называлась.

"Ярослав Мудрый" - современный российский многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота РФ в 2009 году. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.