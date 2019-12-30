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ЦАМТО

Министр обороны провел итоговое селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

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Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу
Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Ольга Балашова

ЦАМТО, 27 декабря. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 27 декабря состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны подчеркнул, что все задачи, определенные Верховным Главнокомандующим на 2019 год, выполнены. Боевые возможности Вооруженных Сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен.

Сергей Шойгу напомнил, что на расширенном заседании Коллегии были подробно обсуждены результаты по всем направлениям деятельности.

Глава военного ведомства коротко остановился на основных моментах.

В текущем году осуществлялось плановое перевооружение войск. Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники – до 95%.

Особо Министр обороны выделил событие, связанное с постановкой на боевое дежурство первого полка с ракетной системой "Авангард".

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех нас и отдельно Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". От всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных Сил", – сказал Сергей Шойгу.

Ранее сегодня Министр обороны доложил об этом Президенту России Владимиру Путину.

Возвращаясь к тематическим вопросам селекторного совещания, Сергей Шойгу отметил, что повысилась готовность Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению. Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок, а также свыше 18,5 тысяч учений и тренировок.

Самым масштабным из них стало стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" с участием семи иностранных государств ОДКБ и ШОС.

Продолжена реализация программы по восстановлению мирной жизни в Сирии и возвращению в страну беженцев.

Большое внимание уделялось вопросам формирования профессиональной армии.

На объем подготовки, обеспечивающий потребность армии в квалифицированных кадрах, выведена система высшего военного образования.

Завершено создание сети президентских кадетских училищ.

Набраны хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике.

Многое сделано для обеспечения социальных гарантий военнослужащих и членов их семей.

Закрыт план по постоянному жилью. В текущем году его получили 7000 человек, 33 тысячам семей выделено служебное жилье.

Выполнено поручение Президента России о трудоустройстве жен военнослужащих и предоставлении детям мест в детских садах и школах.

"Среди наших приоритетов остается патриотическое воспитание молодежи", – подчеркнул Министр обороны.

Для повышения эффективности такой работы развивается движение "Юнармия" и создаются круглогодичные учебно-методические центры "АВАНГАРД".

Продолжается строительство Главного храма Вооруженных Сил, который будет освящен и открыт в канун празднования 75-летия Великой Победы.

К этому событию в музейном комплексе "Дорога памяти" будут увековечены имена 33 миллионов участников Великой Отечественной войны.

На расширенном заседании Коллегии Минобороны, которое состоялось недавно, Верховный Главнокомандующий поблагодарил личный состав армии и флота за большой вклад в обеспечение безопасности России и поставил задачи на будущий год.

Они будут рассмотрены на январском тематическом селекторном совещании.

В завершение своего выступления Министр обороны сообщил о том, что 31 декабря будет выходным в Вооруженных Силах.

"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", – сказал Министр обороны.

Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России предписано довести это распоряжение до всех частей и подразделений, а Национальному центру управления обороной проверить его выполнение.

В ходе селекторного совещания по видеоконференцсвязи состоялось заслушивание докладов должностных лиц из видов и родов войск, военных округов и с Северного флота, а также из Сирийской Арабской Республики об итогах работы по различным направлениям, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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