В 2019 году для ВМФ России заложили 15 кораблей и судов различного класса

Церемония закладки на ПАО "Амурский судостроительный завод" для Тихоокеанского флота ВМФ России малого ракетного корабля "Уссурийск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") с заводским номером 204. Комсомольск-на-Амуре, 26.12.2019.

По словам главкома ВМФ, продолжается строительство кораблей для охраны Арктики

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса. Об этом на селекторном совещании в Минобороны РФ доложил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

"В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено четыре береговых ракетных комплекса и четыре летательных аппарата. <...> В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса", - сообщил адмирал.

Главком добавил, что продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья. "В церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" личное участие принял верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - напомнил Евменов.

Он подчеркнул, что на данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%.