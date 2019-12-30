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ЦАМТО

В 2020 году в ВДВ будет сформировано 18 новых воинских частей и подразделений

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Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Архивное фото
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 27 декабря. Воздушно-десантные войска (ВДВ) пополнятся в 2020 году 18 новыми формированиями.

Об этом на селекторном совещании в Минобороны России доложил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он также сообщил о том, что "доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники на сегодня составляет более 63%, воздушно-десантной техники – 95%".

По словам А.Сердюкова, в 2019 году все мероприятия плана деятельности ВДВ выполнены в полном объеме, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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