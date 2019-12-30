Войти
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ назвали "событием года" содействие властям Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье

384
0
0
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Чайко
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Чайко.
Источник изображения: Сергей Орлов / ТАСС

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Установление контроля властей Сирии над территориями в Заевфратье на северо-востоке страны стало ключевым достижением российской группировки войск в 2019 году, заявил командующий группировкой войск РФ в САР генерал-лейтенант Александр Чайко.

"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения (турецкой, - "ИФ") операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", - сказал Чайко в пятницу на селекторном совещании в Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.11.2019
"Россия все выполнила": в Минобороны удивились угрозам Турции
30.10.2019
Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии - российский Центр по примирению
28.10.2019
Самолеты Ил-76 ВКС доставили в Сирию бронеавтомобили для военной полиции России
17.10.2019
Военная полиция РФ на бронеавтомобилях "Тигр" впервые провела потрулирование в Мембидже
10.06.2019
Заявлено об уничтожении артиллерии боевиков авиацией ВКС РФ в провинции Хама
20.09.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов