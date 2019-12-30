В Минобороны РФ назвали "событием года" содействие властям Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Установление контроля властей Сирии над территориями в Заевфратье на северо-востоке страны стало ключевым достижением российской группировки войск в 2019 году, заявил командующий группировкой войск РФ в САР генерал-лейтенант Александр Чайко.

"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения (турецкой, - "ИФ") операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", - сказал Чайко в пятницу на селекторном совещании в Минобороны.