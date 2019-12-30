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Интерфакс-АВН

В пять полков ВКС России с 2021 по 2027 год будет поставлено 12 дивизионов ЗРС С-350

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Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Воздушно-космические силы России получат 12 дивизионов новейших зенитных ракетных систем С-350 в период с 2021 по 2027 год, доложил начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Завершается прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитного ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитных ракетных полков", - сообщил Ляпоров на селекторном совещании в Минобороны в пятницу.

По его словам, поступление на вооружение комплекса С-350 обеспечит повышение эффективности борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.

23 декабря пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что Минобороны РФ получило первый комплект системы противовоздушной обороны (ПВО) С-350 "Витязь".

Торжественная церемония прошла за день до этого на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

По данным производителя, приемо-сдаточные испытания новой техники прошли успешно.

"В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям министерства обороны РФ выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей", - сказали в концерне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
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