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Интерфакс-АВН

В РВСН за текущий год перевооружены и поставлены на боевое дежурство пять полков - командующий

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Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять полков Ракетных войск стратегического назначения в 2019 году обновили свои вооружения и заступили на боевое дежурство, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Наиболее значимыми и важными событиями уходящего года для РВСН стали участие в стратегическом командно-штабном учении стратегических наступательных сил "Гром-2019", перевооружение пяти ракетных полков с постановкой на боевое дежурство и наращиванием боевого состава группировки РВСН", - сказал Каракаев в пятницу на селекторном совещании.

Он доложил, что мероприятия, предусмотренные планом деятельности войск на 2019 год, выполнены в полном объеме.

"План поставок вооружения и военной техники в рамках Государственного оборонного заказа выполнен на 100%. Доля современных образцов составляет 76%", - сказал Каракаев.

По данным Минобороны РФ, в РВСН сосредоточено более двух третей ядерных носителей стратегических ядерных сил России.

Как сообщалось, в настоящее время в боевом составе РВСН - семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам. Среди них - четыре типа ракетных комплексов стационарного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

В составе РВСН три ракетные армии, 12 ракетных дивизий, из которых четыре - с шахтными пусковыми установками и восемь - с мобильными ракетными комплексами.

В ноябре Каракаев заявлял, что основой группировки РВСН стал ракетный комплекс "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах.

Командующий также сообщал, что идёт подготовка к летным испытаниям новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам военачальника, уже ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на этот комплекс.

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