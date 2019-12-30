Стратегические комплексы "Ярс" примут участие в Параде Победы на Красной площади - командующий РВСН

Президент России Владимир Путин (третий слева), председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (второй справа) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева) на военном параде на Красной площади.

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракетные комплексы "Ярс" из состава Тейковской дивизии (Ивановская область) будут задействованы в Параде Победы, который пройдёт на Красной площади в Москве 9 мая 2020 года, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организована. Парадные расчёты приступили к проведению тренировок. Также готовится техника ракетного полка "Ярс" Тейковской ракетной дивизии", - сказал Каракаев на селекторном совещании в пятницу.