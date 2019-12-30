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ТАСС

Шойгу: боевые возможности российских вооруженных сил в 2019 году выросли на 14%

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Учения ВС РФ
Учения ВС РФ.
Источник изображения: rg.ru

По словам министра обороны, необходимый уровень обороноспособности страны был обеспечен

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России за год повысили боевые возможности на 14%. Об этом сообщил в пятницу на селекторном совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

"Подошел к концу 2019 год. Все задачи, определенные верховным главнокомандующим на этот период, выполнены. Боевые возможности вооруженных сил выросли на 14%, заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на недавнем расширенном заседании коллегии военного ведомства были подробно обсуждены результаты по всем направлениям деятельности. "Сегодня хотел бы коротко остановиться на основных моментах. В текущем году осуществляли плановое перевооружение войск. Доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, исправность техники - до 95%", - уточнил министр.

Шойгу заявил, что "повысилась готовность вооруженных сил к выполнению задач по предназначению". "Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок, а также свыше 18 с половиной тысяч учений и тренировок. Самым масштабным из них стали стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" с участием семи иностранных государств ОДКБ и ШОС", - сказал Шойгу.

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Шойгу Сергей
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