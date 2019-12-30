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Военное обозрение

Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские судостроители установили своеобразный мировой рекорд, построив и спустив на воду за 2019 год девять эсминцев для ВМС НОАК. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на материал dambiev "Рекорд китайского военного кораблестроения".

Как сообщается, 26 декабря этого года на верфи в Даляне были спущены на воду сразу два эсминца: шестой эсминец проекта 055 и двадцать третий эсминец проекта 052D. Таким образом, всего за 2019 год китайские кораблестроители спустили на воду девять эсминцев двух проектов для ВМС НОАК.

Отсчет пошел с 23 февраля этого года, когда на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае был спущен на воду семнадцатый серийный эсминец проекта 052D "Наньин". Затем 16 апреля на этом же Цзяннаньском судостроительном заводе был спущен на воду восемнадцатый эсминец того же проекта 052D "Хуайнань".

10 мая 2019 года в Даляне на верфи Dalian Liaonan Shipyard были спущены на воду сразу два ракетных эсминца проекта 052D, они стали последними кораблями, построенными по старому проекту. Всего построено 20 эсминцев проекта 052D.

Двадцать первый эсминец проекта 052D, построенный по модернизированному варианту, спущен на воду 28 августа 2019 года на верфи в Шанхае. У данного варианта площадку для вертолета сделали длиннее для базирования корабельной версии новейшего китайского вертолета Z-20.

12 сентября 2019 года на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае спущен на воду пятый эсминец проекта 055. 26 сентября 2019 года там же, в Шанхае, спущен на воду двадцать второй эсминец проекта 052D. И наконец, 26 декабря в Даляне спустили на воду шестой эсминец проекта 055 и двадцать третий эсминец проекта 052D.

Всего же за 2019 год китайские верфи в целом спустили на воду 23 надводных корабля в интересах ВМС НОАК. Из них: 1 универсальный десантный корабль проекта 075, 1 десантный вертолетный корабль-док проекта 071, 2 эсминца проекта 055, 7 эсминцев проекта 052D, 12 корветов проекта 056.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
Z-20
Компании
Jiangnan Shipyard
Проекты
Тип-056
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2 комментария
№1
30.12.2019 07:53
Очевидное, невероятное...
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№2
30.12.2019 10:35
Никто не помнит, каков их окончательный план. 3 Авианосных ударных группы иметь? И где они зоны доминирования предполагают иметь?
0
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