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ЦАМТО

Lockheed Martin приступила к сборке первого истребителей F-16 Блок.70 для ВВС Бахрейна

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 27 декабря. Lockheed Martin объявила, что посол Королевства Бахрейн в США Абдулла бин Рашед Аль Халифа посетил предприятие в Гринвилле (шт.Южная Каролина) по случаю начала сборки первого истребителя F-16 Блок.70, предназначенного для ВВС Бахрейна.

Бахрейн стал первой страной в регионе Персидского залива, которая приобрела самолеты F-16, и первым заказчиком в мире, который приобрел усовершенствованную версию F-16 Блок.70. На сегодняшний день Lockheed Martin также получила заказы на поставку F-16 Блок.70 от Словакии и Болгарии.

Как сообщал ЦАМТО, 8 сентября 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 19 истребителей F-16V "Вайпер", а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг поддержки общей стоимостью в 2,785 млрд. долл. Одновременно Госдепартамент одобрил модернизацию имеющихся на вооружении ВВС Бахрейна 20 истребителей F-16 Блок.40 ВВС к конфигурации F-16V. Полная стоимость этого проекта была оценена в 1,082 млрд. долл.

В ходе состоявшейся в октябре 2017 года выставки BIDEC-2017 командующий ВВС Бахрейна объявил о подписании с американской стороной соглашение о приобретении 16 многоцелевых истребителей F-16V. Его стоимость составила 3,8 млрд. долл. Предполагается, что первые самолеты будут поставлены в 2021 году, а полностью поставка новых самолетов будет завершена в 2023 году. При этом командующий заявил, что покупка трех дополнительных самолетов возможна позднее. Модернизация имеющихся F-16 должна завершиться в 2024 годуПервый контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 многоцелевых истребителей F-16V Блок.70 для ВВС Бахрейна командование ВВС США подписало с корпорацией Lockheed Martin 22 июня 2018 года. Его стоимость составила 1,125 млрд. долл.

В мае 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" различного вооружения для истребителей F-16 Блок.70/F-16V, а также связанных вспомогательных средств и оборудования. Полная стоимость продажи может составить 750 млн. долл.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Болгария
Словакия
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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