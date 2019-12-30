Лучшая терапия – шок

Россия должна стать настоящим империалистическим хищником

Уходящий год отмечен двумя яркими фразами ведущих мировых политиков. Одну из них, о "смерти мозга НАТО", сказанную президентом Франции Макроном, комментаторы уже изъездили вдоль и поперек. Хотя Макрон просто констатировал факт, давно понятный любому объективному наблюдателю. Полная деградация НАТО на всех уровнях очевидна настолько, что нет даже желания в очередной раз эту тему обсуждать. Хотя нет сомнений, что от отечественных пропагандистов мы и в новом году еще много раз услышим о "смертельной угрозе" со стороны альянса. Особенно в связи с какой-нибудь очередной натовской клоунадой в Восточной Европе под прекрасным названием типа "Непоколебимая решимость" или "Могучий защитник".

Гораздо интереснее фраза американского президента Трампа, произнесенная им на 74-й сессии Генассамблеи ООН: "Будущее не за глобалистами, будущее за патриотами". Фраза эта, без малейшей иронии, сегодня может претендовать на эпохальность. Но поскольку времена у нас именно нынешние, это высказывание постарались по разным причинам не заметить все – как у нас, так и у них.

Тем не менее Трамп продолжает честно и последовательно отрабатывать свое предвыборное обещание – сделать Америку снова великой. Сделать Америку самой сильной страной в мире, а не растворить ее в общем глобальном мире, где ее лидерство станет лишь кажущимся, а реально "рулить" будут люди, нигде и никем не избранные и ни с какой страной себя не отождествляющие. Избиратели Трампа именно те, кто сделал Америку великой раньше: рабочие, фермеры и бизнесмены. Под бизнесменами в данном случае подразумеваются те, кто делает нечто реальное, а не финансовые спекулянты, исключившие из формулы "деньги – товар – деньги" среднее звено и превратившие почти всю мировую экономику в гигантский мыльный пузырь.

Естественно, что Трамп успел нажить гигантское количество врагов как в самих США, так и за их пределами (чему дополнительно способствовало своеобразие его личности). Предыдущая президентская кампания, которую Трамп, вопреки всем ожиданиям, выиграл, была, по признанию американцев, самой ожесточенной за всю историю США. Нет никаких сомнений, что следующая кампания, которую мы будем наблюдать в наступающем году, далеко превзойдет по ожесточению выборы 2016 года, создав беспрецедентный раскол в американском обществе (вероятность реализации импичмента Трампа очень невелика, и еще неизвестно, кому данный процесс принесет больше вреда). При этом уже сейчас Трамп самим фактом своего существования спровоцировал раскол в Демократической партии. За право стать главным соперником Трампа борются, с одной стороны, "традиционные" левые либералы – глобалисты (среди них пока лидирует бывший вице-президент Джозеф Байден), с другой – социалисты.

Последние являются для США удивительным феноменом. Все годы холодной войны слова "социалист" и "коммунист" считались в Америке грубыми ругательствами, носители этих взглядов были абсолютными маргиналами, их количество не превышало 1%. Сейчас, по американским опросам общественного мнения, сторонников социализма в США уже почти 20%, а среди молодежи – 40–50%! Видимо, левый либерализм логично привел страну к еще более левому социализму (пока на уровне общественных настроений).

В Демпартии главным социалистом является сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который чуть было не стал кандидатом от демократов в 2016 году. Главной проблемой Сандерса является его возраст – 78 лет (впрочем, Байден моложе Сандерса всего на год, а Трамп – на пять лет). Другим возможным кандидатом от демократов, социалистом по взглядам, является сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (ей сейчас 70 лет). Подобный подбор потенциальных кандидатов немного напоминает позднесоветскую геронтократию, но главным содержанием предстоящих выборов все-таки будет не это, а идеологическое противостояние.

Как американский патриот, да еще и крупный бизнесмен, Трамп совершенно правильно подходит к той организации, мозг которой давно умер, – к НАТО. Он не понимает, почему США должны защищать Европу, если Европа не хочет защищать сама себя (даже если игнорировать тот факт, что защищать Европу не от кого). Вдвойне непонятно ему, почему США должны защищать Европу за собственные деньги, хотя суммарный ВВП европейских членов НАТО больше, чем у США. Если бы не вашингтонский истеблишмент, Трамп уже покончил бы с утратившей смысл и явно проигранной кампанией в Афганистане, а тем более с изначально бессмысленной и преступной кампанией на Ближнем Востоке. Как показали события уходящего года в Сирии, американцы в этой стране либо являются оккупантами (потому что их никто туда не приглашал), либо оказываются предателями (по отношению к курдам). Только создал эту ситуацию не Трамп, а его предшественник-глобалист Обама. Правда, Вашингтону к обеим этим ролям не привыкать, только зачем это гражданам США? Нет особых сомнений, что если Трамп выиграет свои вторые выборы, обе кампании будут-таки завершены.

Весьма интересным и поучительным сюжетом является явно затягивающаяся торговая война между США и Китаем. Пекин давно и с удовольствием вел игру по правилам американских глобалистов и игру эту выигрывал. Он уже обошел США по ВВП, паритету покупательной способности, многократно опередил их по уровню промышленного производства, стал главным торговым партнером для подавляющего большинства стран мира (всего для двух десятков стран основным торговым партнером сейчас остаются США, почти все эти страны находятся в Западном полушарии). Патриот, антиглобалист и бизнесмен Трамп вполне ожидаемо не понял, почему так должно продолжаться дальше. И решил показать Пекину, что тому не удастся выиграть у Америки, играя по американским правилам, потому что Америка может поменять правила.

В результате сложилась удивительная ситуация: сверхмощный по всем параметрам Китай оказался самым слабым и податливым из всех оппонентов США. Категорически отказываются капитулировать перед Вашингтоном Пхеньян и Тегеран, не идя ни на какие реальные уступки "гегемону". Позорно провалились американцы в Венесуэле. Эта страна находится "на заднем дворе" США, ее социально-экономическое положение близко к катастрофе. Но даже и там пропихнуть к власти свою марионетку американцы не сумели. Возможно, потому, что слишком уж откровенным со всех точек зрения беззаконием стало признание президентом этой страны Хуана Гуайдо (сейчас этот "президент" почти забыт). "Прогибается" лишь Китай. Он готов отказаться от закупок иранской и венесуэльской нефти, он де-факто выполняет экономические санкции против России, он крайне вяло и непоследовательно ведет себя по отношению к протестам в Гонконге. Дает отпор Вашингтону Пекин в основном на уровне риторики. Причем определенная часть партийного руководства КНР очень сильно давит на Си Цзиньпиня, чтобы тот пошел на все возможные уступки Америке. Пекин оказался совершенно не готов к конфликту с США и теперь ждет, когда Трамп проиграет выборы, а к власти в Вашингтоне вновь придет привычный демократ-глобалист, который вернет прежние правила. Играя по ним, Китай уверенно победит тех, кто эти правила создал.

Не понял Трамп также и того, зачем ему нужна сверхкоррумпированная Украина. Единственную пользу от этой страны он логично увидел в том, чтобы получить компромат на Байдена, который, будучи вице-президентом, к украинской коррупции успешно приобщился. Данный сюжет вызвал в Вашингтоне грандиозный скандал, еще более углубляя описанное выше политическое противостояние (именно из "украинского дела" вырос процесс импичмента). Данный сюжет также очень поучителен. Еще с середины 40-х годов ХХ века Вашингтон холил и лелеял идею украинского национализма как важнейший инструмент борьбы против России. И вот бумеранг прилетел обратно. Сработала известная русская пословица: "Не рой другому яму – сам в нее попадешь".

Для России политика Трампа чрезвычайно выгодна. И тем, что он не просто добивает НАТО, но разрушает единство Запада вообще. И тем, что он "прессует" Пекин, делая его более податливым по отношению к Москве. И явным охлаждением к Украине. Сама по себе идея о том, что будущее принадлежит патриотам, а не глобалистам, очень хорошо подошла бы нам. Увы, из-за отсутствия классических правых поддержать идеи Трампа в России практически некому. У нас очень много левых либералов-глобалистов, готовых полностью растворить Россию в Западе (в его дотрамповом варианте) и сдать ему абсолютно все национальные интересы. И еще больше тех, кто патологически ненавидит США и ради этой ненависти готов сдать Россию Китаю. Несмотря на эти печальные обстоятельства, победа Трампа в 2020 году однозначно будет гораздо выгоднее для Москвы, чем успех любого из демократов. В этом плане, кстати, интересы Москвы и Пекина диаметрально противоположны. Более того, на своем втором сроке Трампу будет гораздо проще, чем сейчас, начать договариваться с Москвой хотя бы по отдельным вопросам.

Впрочем, даже если Трамп выиграет выборы в 2020 года, совершенно не факт, что он сумеет нанести глобалистам окончательное поражение, слишком они сильны. Гораздо вероятнее, что если не в 2020-м, то в 2024 году они вернутся-таки к власти. И все будет как раньше. Причем очередным глобалистом во главе США совершенно не обязательно будет демократ, им с тем же успехом может стать и республиканец (типа старшего и младшего Бушей).

Внешнюю политику России в последние годы принято считать очень успешной и эффективной, что, мягко говоря, неочевидно. Реальных внешнеполитических успехов у нас лишь два – Крым и Сирия. Причем Крым – уже дело прошлого. Дальнейшее празднование этого успеха начинает напоминать известный обмен депешами между генералом Драгомировым и Александром III: "Третий день пьем за здоровье Вашего Величества! – Пора бы уже и заканчивать! " Сирию же надо еще додавливать до конца, коим, безусловно, должно стать возвращение всей страны под контроль Асада.

Главное в том, что вклад в оба эти успеха российской дипломатии не просматривается вообще. Все сделала армия. Применительно к Крыму наш МИД породил лишь совершенно абсурдное заявление о том, что переход полуострова в Россию произошел в рамках Конвенции ООН по деколонизации. В Сирии роль политики несколько больше, но и здесь МИД более или менее ни при чем. Прямо скажем, что кроме успехов ВС РФ важнейшую роль здесь играют отношения Путина и Эрдогана, в которых безграничные амбиции турецкого президента очень удачно используются российским президентом благодаря его прежним профессиональным навыкам. В целом Турция как была, так и осталась одним из главных потенциальных противников России.

Когда в дело вступает российская дипломатия, все получается гораздо хуже. Сейчас уже совершенно ясно, что весной 2014 года с Донбассом (а может быть, и еще с несколькими регионами юга и востока Украины) надо было поступать так же, как с Крымом. Особенно после того, как "уважаемые партнеры" с Запада совершенно открыто кинули Москву во время переворота в Киеве в феврале. Все прошло бы, как и в Крыму, быстро и без крови, полученные регионы (тогда еще не разрушенные украинской гражданской войной и экономическим обвалом 2014–2015 годов) нам очень пригодились бы, еще более смягчив санкции, которые мы все равно получили за один только Крым. Но желание сидеть за одним столом с "уважаемыми партнерами", к сожалению, является у многих представителей нашей власти непреодолимым. Отсюда получился абсолютно бессмысленный (если не сказать – позорный) для нас Нормандский формат с заведомо невыполнимыми Минскими соглашениями, а в качестве приложения – многолетние страдания жителей Донбасса.

Киев совершенно открыто заявляет, что не будет выполнять Минские соглашения (хотя сам их подписал), потому что виноватой в их невыполнении Киевом заведомо будет объявлена Москва! Выгоды от Нормандского формата мы получили абсолютный ноль, минусов – не сосчитать. Ситуация в данном случае усугубляется тем, что очень многие в Кремле и МИДе продолжают носиться с идеей мифического "братства народов" и с вытекающей из этого мифа абсолютно нереализуемой идеей "единой пророссийской Украины". Единая Украина по определению будет антироссийской, в этом суть украинской идеи, если не ее полный синоним ("Путь в никуда", "НВО" от 11.08.17). Но почему-то эти очевидные вещи по-прежнему до большинства людей не доходят.

Не менее удивительны наши отношения с "уважаемыми партнерами" – Западом. "Партнеры" уже столько раз вытерли о Россию ноги, что как-то странно называть их после этого "уважаемыми". А если они действительно все еще "уважаемые", то ведут они себя по отношению к нам совершенно правильно: другого мы не заслужили и нас самих уважать не за что. Многовековой комплекс неполноценности перед Западом стал для России поистине национальным бедствием.

Другое бедствие – синдром "братства народов", позволяющий нашим бывшим соотечественникам на наши деньги бесконечно демонстрировать свою "многовекторность". Особо отличился в уходящем году, как и следовало ожидать, президент Белоруссии, заявивший, что Отечественная война 1812 года, а также Великая Отечественная были "не нашими" (то есть не белорусскими) войнами. Он не перешел красную черту? Видимо, нет. Нашим "братьям" почему-то прощается все. Напомню – за наши деньги.

России срочно необходимо стать тем, чем представляет нас пропаганда на Западе, а также в ряде стран бывшего СССР, но чем мы никогда не были в реальности: настоящим империалистическим хищником, для которого нет постоянных врагов и союзников, а есть только постоянные интересы – интересы России и ее народа. Мы абсолютно никому ничего в мире не должны. Ни Западу, ни Китаю, ни Японии, ни Турции, ни Сирии, ни Ирану, ни Израилю, ни странам бывшего СССР. Мы должны исключительно самим себе.

А чтобы стать таким хищником, необходимо осознать, что "армия в России больше чем армия" и перестать рассматривать ВС только как инструмент защиты от внешней агрессии. Их роль должна быть гораздо шире. Многонациональный народ Российской Федерации лучше всего умеет делать две вещи: изготавливать оружие и применять его в бою. Именно это – наше конкурентное преимущество в глобальном масштабе. Надо окончательно избавиться от совершенно дикой идеи отечественных левых либералов-глобалистов: встроиться в мировые производственные цепочки на их начальных стадиях. Необходимо понять, что наша сила – именно в силе. И стесняться этого глупо.

Надо научиться продавать не только оружие, но и военные услуги. Россия может обеспечивать не только свою, но и чужую безопасность – исключительно в обмен на реальные экономические и геополитические преференции, а не на химеры типа "братства народов" или какой-нибудь "единственно верной" идеологии. "Многовекторные союзники" пусть рассчитывают на самих себя. Тут можно привести в пример Дамаск, который по крайней мере выполнил по отношению к Москве "обязательную программу": официально признал принадлежность Крыма России, независимость Абхазии и Южной Осетии, бесплатно предоставил нам военные базы. Почему эта программа не стала действительно обязательной для остальных "союзников" – вопрос как к ним, так и к самой Москве.

Предоставлять военные услуги совершенно не обязательно в форме задействования регулярных ВС РФ. Гораздо чаще следует задействовать ЧВК, которых юридически у нас по-прежнему как бы нет ("ЧВК: наемники или проводники воли Кремля?", "НВО" от 20.04.18). Некоторые подвижки в этом направлении появились (на Ближнем Востоке и в Африке), необходимо развивать данное направление как можно активнее.

По множеству причин в ВС РФ необходимо в обязательном порядке сохранить воинский призыв со сроком обязательной службы в один год. Но вот задействоваться в предоставлении военных услуг за пределами страны призывники не должны ни в коем случае (даже по собственному желанию), их дело – готовиться к защите страны от внешней агрессии. Вдали от границ России воевать могут только контрактники. А в ЧВК призывников вообще не бывает.

Как только мы окончательно перестанем стесняться силы и начнем ее применять всерьез, Запад наконец начнет что-то понимать, вспомнив, что кроме права силы есть еще сила права – если перед ним равны все. И Китай может немножко сбавить шаг, который стал уж слишком широким. Вряд ли это будет быстро, но торопиться здесь и не нужно. Очень часто лучшим вариантом терапии является шок.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.