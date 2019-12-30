Berlingske (Дания): Швеция видит в России угрозу. Страна бросает миллиарды на масштабное вооружение

Замаскированный танк на учениях НАТО "Единый трезубец", в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии.

Шведский министр обороны рассказал о планах на ближайшие годы. Главная статья шведского военного бюджета — перевооружение и увеличение армии. Недавно эксперты обнаружили, что в случае нападения страна не продержится и нескольких дней, — а Россия не дремлет, пусть и не угрожает открыто, уверены шведы.

В то время как члены НАТО увеличивают отчисления на оборону в попытке удовлетворить жесткое требование Трампа о 2% ВВП, не входящая в альянс страна наращивает вооружения активнее многих. Нужно уметь защитить себя, говорит министр обороны Швеции, которому предстоит найти дополнительные миллиарды на военные нужды.

"Мы видели, что Россия сделала в Грузии, в Крыму и на Украине. Это показало, что общая ситуация в области безопасностью изменилась. Россия вкладывает все больше средств в военную отрасль и увеличивает присутствие в Балтийском море, хотя и не угрожает Швеции напрямую. Но мы видели, на что она способна".

Вот так четко и ясно шведский социал-демократический министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) объясняет, почему Швеция сейчас бросает миллиарды крон на военные нужды, и военная сфера развивается наиболее активно со времен холодной войны.

Несколько десятилетий подряд шведская оборона сокращалась, боевых кораблей, истребителей и солдат становилось все меньше. В итоге военные эксперты заключили, что в случае нападения Швеция, по сути, не сможет себя защитить.

Еще пять миллиардов в год

"20 лет назад Швеция примерно 2,5% от своего ВВП тратила на оборону. В последние же годы на военные цели у нас уходило менее процента. Откровением стало, когда несколько лет назад шведский главнокомандующий официально объявил, что в случае кризиса Швеция сможет обороняться не более недели. Эту тему широко обсуждали и политики, и простые шведы", - говорит Юаким Берндтссон (Joakim Berndtsson), преподаватель кафедры глобальных исследований Гётеборгского университета, который внимательно следит за развитием шведской обороны.

Тогда шведское правительство и политики составили план - дорогостоящий и очень амбициозный.

"Мы решили, что Швеция должна нарастить свой потенциал в том, что касается территориальной защиты страны. Поэтому было решено выделить значительные средства к 2021 году, а также до 2025 года отчислять на это дополнительную сумму", - сказал Петер Хультквист газете Berlingske.

"У Швеции уже есть хороший военный потенциал, который вырос за последние годы, но мы будем вкладываться в военную сферу и дальше, чтобы страна могла защитить себя при ряде сценариев", - говорит Петер Хультквист.

Швеция выделит на оборону несколько десятков миллиардов до 2021 года. Эти деньги позволят возобновить обязательную военную службу, а также восстановить ряд прежде ликвидированных военных подразделений.

С 2021 года планируется еще больше увеличить военные инвестиции. Шведские политики пообещали, что с 2021 по 2025 год будут ежегодно выделять дополнительно по 5 миллиардов крон сверх военного бюджета. В общей сложности Швеция с 2025 года начнет тратить на оборону по 60 миллиардов крон ежегодно, а к 2030 году эта сумма должна стать еще больше.

Увеличение отчислений на оборону позволит нарастить персонал вооруженных сил, благодаря чему будет создан ряд новых военных соединений.

Новое оборудование стоимостью в миллиарды

Наш сосед не только обзаведется большим количеством солдат, но и обеспечит себе новое военное оборудование на сумму в несколько десятков миллиардов крон.

Швеция заказала 60 новых истребителей Gripen E. Это новая, более крупная и продвинутая модификация боевых самолетов, стоящих на вооружении у страны. В городе Карлскруна на берегу Балтийского моря шведский флот начал строительство двух подлодок - прототипов совершенно нового класса подводных судов. Так что на самом деле никто не знает, каким в итоге получится счет - ясно лишь, что сумма будет исчисляться десятками миллиардов.

Кроме того, Швеция заказала два варианта американских ракет "Пэтриот" типа земля-воздух. Первые будут сбивать вражеские самолеты, в то время как вторые смогут обезвреживать баллистические ракеты. По оценкам, стоимость сделки может составить до 30 миллиардов крон, включая техническое обслуживание и модернизацию ракет в течение всего срока их службы.

Помимо новой техники и увеличения личного состава, Швеция в последние годы активно развивает сотрудничество с рядом партнеров. Она участвовала в нескольких совместных учениях, например, вместе с американскими войскам, в том числе на собственной территории. Это вполне естественно для нейтральной Швеции, считает министр обороны.

"Мы углубляем сотрудничество со скандинавскими странами, в том числе с Данией, а также ведем совместную работу с рядом стран вокруг Балтийского моря и с многими членами Североатлантического альянса. Эресунн - потенциально опасное место в кризисной ситуации. Поэтому мы также стремимся тесно сотрудничать с Данией", - объясняет Петер Хультквист.

Оборона распадалась

Чтобы понять масштабы того, что сейчас происходит в Швеции, надо вернуться к последним дням холодной войны.

В 1990 году СССР был еще цел, хотя вскоре стало ясно, что он близок к распаду. Огромная армия еще была сильна, и потому врагам Советского Союза - в особенности США и странам НАТО - приходилось следить, чтобы оборона оставалась в хорошем состоянии.

Это касалось и нейтральной Швеции, которая в 1970-е годы располагала очень мощными войсками, способными отстоять нейтралитет и независимость страны.

Согласно шведскому институту исследований мира (СИПРИ), в 1990 году Швеция тратила 2,4% своего ВВП на военные расходы. В 2018 году эта цифра составила примерно 1%. Это сильно сказалось на обороноспособности страны.

По информации вооруженных сил, количество военных кораблей и самолетов Швеции с 1990 года уменьшилось на 70%, а число действующих частей за 30 лет снизилось на 90%.

Тем самым Швеция извлекла максимальную выгоду из так называемого мирного дивиденда, который подразумевает, что освободившиеся после снижения военных расходов деньги можно тратить в других областях. Однако сейчас шведские политики считают, что дело зашло слишком далеко. Их датские коллеги с осторожностью относятся к догадкам о возможной угрозе со стороны России, тогда как в Швеции прямо говорят, что нападение этой страны - реальный сценарий, к которому нужно готовиться. Кроме того, власти проинформировали своих граждан, что следует иметь дома запас продуктов и других необходимых вещей, достаточный, чтобы продержаться семь дней в случае возможной атаки.

Ищут деньги

С амбициозными планами шведов, однако, связаны определенные проблемы. Политикам было легко пообещать к 2025 году увеличить ежегодные отчисления в военный бюджет на дополнительные пять миллиардов крон, но не так легко это будет выполнить.

Это стало ясно несколько дней назад, когда верховный главнокомандующий Швеции Микаэль Бюден (Micael Bydén) представил анализ политических планов по вооружению. В анализе оговаривались и плохие, и хорошие стороны этих планов. Военные подтверждают необходимость перевооружения, однако делают вывод, что шведской обороне для выполнения поставленных политиками целей на десятилетний период не хватит примерно 40 миллиардов крон.

"Мы вводим банковский налог. Мы внесли дополнительные миллиарды в бюджеты, и у нас есть возможность осуществить все запланированные инвестиции. Мне кажется, все понимают, что сейчас необходимо вкладывать средства в оборону Швеции", - сказал Петер Хультквист Berlingske.

Шведское население поддерживает идею масштабных инвестиций в оборону страны.

"Оборонный потенциал Швеции занимает важное место в списке тем в опросах общественного мнения. Однако всем ясно, что на воплощение в жизнь планов министерства обороны не хватает еще многих миллиардов. Большой вопрос, будет ли население готово поддержать наращивание вооружений, если эти деньги заберут, например, у школ или у экологических организаций", - говорит Юаким Берндтссон, преподаватель кафедры глобальных исследований Гётеборгского университета.

Петер Суппли Бенсон (Peter Suppli Benson)