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Известия.ru

Пентагон пообещал следить за учениями России, Ирана и Китая

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

США проследят за учениями России, Ирана и Китая в Аравийском море, заявил 26 декабря официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

По его словам, американские военные будут готовы отреагировать и обеспечить свободу судоходства в регионе.

"Мы следим за этим (за учениями — Ред.) и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям", — цитирует Робертсона "РИА Новости".

В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности". Целью маневров названа отработка взаимодействия в борьбе с пиратством и терроризмом.

В период с 11 по 21 декабря в Индии прошли международные учения "Индра-2019" с участием кораблей ВМФ России. Российские военные выполняли задачи на танках, бронетранспортерах и самолетах, предоставленных индийской стороной.

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Страны
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
Военные учения
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