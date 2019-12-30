Пентагон пообещал следить за учениями России, Ирана и Китая

США проследят за учениями России, Ирана и Китая в Аравийском море, заявил 26 декабря официальный представитель Пентагона Шон Робертсон.

По его словам, американские военные будут готовы отреагировать и обеспечить свободу судоходства в регионе.

"Мы следим за этим (за учениями — Ред.) и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям", — цитирует Робертсона "РИА Новости".

В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности". Целью маневров названа отработка взаимодействия в борьбе с пиратством и терроризмом.

В период с 11 по 21 декабря в Индии прошли международные учения "Индра-2019" с участием кораблей ВМФ России. Российские военные выполняли задачи на танках, бронетранспортерах и самолетах, предоставленных индийской стороной.