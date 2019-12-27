AH-64 Apache – новый фетиш киевской военщины

Военное строительство Украины – поиск "вундерваффе" не прекращается

Украинская военщина, похоже, обрела новую национальную цель и "мрию". Украинский веб-ресурс www.ukrmilitary.com сообщает, что военное ведомство Украины намерено получить в свое распоряжение ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache.

На протяжении всего постмайданного периода "ястребы" в министерстве обороны, в Верховной Раде уверяют, что для окончательной "перемоги" над врагами "лучшей в Европе армии" необходимо всего лишь получить доступ к западному "чудо-оружию" - истребителям F-16 Fighting Falcon, зенитным ракетным системам Patriot и другому вооружению.

Согласно сообщению ресурса, военным ведомством был подготовлен обзор, С оценками угроз нацбезопасности Украины, перспективами развития вооруженных сил и их приоритетным направлениям.

На основании выводов проведенного исследования правительством будет разработана Стратегия военной безопасности Украины, стратегии и программы развития видов и родов войск ВСУ, других компонентов сил обороны. Пока что первым результатом и стало решение о приобретении американских ударных вертолетов. Которые пока что одни одобрены из всего довольно обширного перечня "хотелок" украинских генералов.

Но обратим внимание – одобрены они вовсе не в Вашингтоне, а украинским правительством. О готовности американцев предоставить Киеву "Апачи" судить трудно. Особенно в свете решения Вашингтона не выделять Украине срочной военной помощи от США в размере 250 млн. долларов, как предусматривалось новым американским оборонным бюджетом (скорее всего "Апачи" и иные "вкусняшки" Киев рассчитывал получить в ее рамках).

Газета Washington Post сообщила, что Белый дом под угрозой вето и остановки работы правительства заставил демократов отказаться от выделения немедленной военной помощи Украине. Таким образом, из текста принятого военного бюджета на 2020 была убрана формулировка о выделении военной помощи Украине. И теперь неизвестно, когда Киев получит эти средства и получит ли вообще.

В свете этого, можно предположить, что сообщение о "решении о приобретении "Апачей" - это очередная попытка дезинформировать украинское общество, скрыв от него печальные для Киева подробности о ситуации с американской военной помощью. Впрочем, если даже все произойдет так, как написано на украинском портале, и ВСУ скоро получат Boeing AH-64 Apache, это будет означать, что они приобретут множество проблем, связанных с логистикой, обслуживанием, подготовкой летного состава и персонала, при крайне сомнительных преимуществах.

Отметим, что американцы, даже предоставляя свою технику, как правило, бывшую в употреблении, по программе помощи на льготных условиях, потом с лихвой возвращают свое, неплохо зарабатывая на ее обслуживании и продаже запчастей и расходников.

При этом "Апачи" вовсе не являются "абсолютным оружием", способным принести ВСУ победу над Народными Республиками Донбасса. Напомним, печальный для американцев опыт применения этих машин против Югославии. В ходе того конфликта Пентагон перебросил в Албанию дюжину "Апачей", которые должны были прикрывать мотопехоту в случае начала полномасштабной наземной операции, обеспечивать спасательные операции, прикрывать высадку и эвакуацию ДРГ. Однако очень быстро было потеряно две машины - одна из них разбилась 26 апреля 1999 года, а вторая уже 5 мая того же года. По официальной версии военных, оба вертолета разбились в ходе учебных полетов, причем во втором случае экипаж погиб. После этого остальные "Апачи" были выведены из страны. При этом Пентагон не стал раскрывать каких-либо подробностей происшествий, что совсем не характерно для аварий при выполнении учебных вылетов. Спустя некоторое время стало известно о "дуэли" между американским AH-64 и сербским Ми-24, состоявшейся 26 апреля.

Согласно описанию происшедшего, появившемуся в сербских СМИ, "Апач" вылетел на территорию Косово и сопровождал транспортный UH-60 Black Hawk. Что или кого перевозил транспортник доподлинно неизвестно. По одной из версий, там находилась группа спецназа SEAL Team Six. Предполагается, что именно поэтому весь инцидент был засекречен Пентагоном.

Пара американских вертолетов двигалась в сумерках через горный регион. Этот пограничный район патрулировал на сверхмалой высоте сербский Ми-24, патрулировавший границу на сверхмалой высоте. СПО (система предупреждения об облучении) Ми-24 уловила волны от радара "Апача" и с точностью до 10 градусов выдала направление сигнала. При этом аппаратура "Апача" не смогла точно выделить низколетящий вертолет противника на фоне гор.

Сербские пилоты решили проверить источник сигнала и двинулись по направлению указанному СПО. Американцы засекли "Крокодила", когда их разделяло не более 3 километров. Сербы сразу заметили, что "Апач" начал закладывать вираж и поспешили атаковать первыми, выстрелили из ПТРК "Штурм".

Ракеты "Штурма" приходилось наводить на цель на всем участке полета, в отличие от более современных зарубежных систем "выстрелил и забыл". Но был у них и один плюс – высокая скорость полета. Благодаря последнему параметру сербам удалось сбить противника до того, как он смог атаковать в ответ, в противном случае американский Hellfire мог бы поразить Ми-24 даже после гибели своего носителя. После того, как "Апач" был сбит, сербские пилоты догнали и расстреляли сопровождаемый транспортник, не имевший серьезного вооружения.

Второй вертолет американцы потеряли при еще более неприятных для них обстоятельствах. Его сбили русские добровольцы, дислоцированные на границе Косова и Метохии с Албанией и Македонией, откуда при поддержке авиации НАТО боевики УЧК проникали на территорию автономии.

5 мая 1999 года группа из 12 русских добровольцев, преследуя противника, догнала его уже на территории Албании (что строго воспрещалось) недалеко от учебного центра, где находились инструкторы НАТО.

Завязался бой, на помощь террористам (среди которых, возможно, находились НАТОвцы) прилетело два вертолета "Апач". Один из них русские сбили ракетой из РПГ M80 "Золя" (югославским аналогом американского гранатомета M72 LAW) на боевом заходе. По словам участников боя, этому способствовал горный рельеф местности. Второй вертолет поспешил покинуть зону огневого контакта. Уничтоженный AH-64A, серийный номер 88-0225, принадлежал роте "C" 6-го батальона 6-го кавалерийского полка. Оба члена экипажа чиф уоррент-офицер 3 Дэвид Гиббс и чиф уоррент-офицер 2 Кевин Рейхерт погибли.

То есть, можно не сомневаться, что ПВО НМ ЛДНР справятся и с этими вертолетами, если их попытаются использовать против Донбасса.

Таким образом, Киеву было бы разумнее покупать советские вертолеты (например, у стран Восточной Европы), для которых у них есть необходимая инфраструктура и кадры. Это будет дешевле и практичнее. Но эти машины в представлении украинских "патриотов" не укладываются в рамки "вундерваффе". Из них трудно сделать фетиш, на котором будет строиться вера в неизбежную "перемогу". Напомним, что ранее такую же задачу решала мечта о ПТРК "Джавеллин".

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",