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Интерфакс-АВН

Учения России, Китая и Ирана в Индийском океане законны - МИД РФ

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Мария Захарова
Мария Захарова.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане осуществляются на законных основаниях, открыто и легально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы осуществляем нашу деятельность открыто, легально, на законных основаниях. Мы занимаемся вопросами по поддержанию стабильности в регионе, безопасности, борьбы с терроризмом", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "это сотрудничество, взаимодействие строится на двусторонней, многосторонних основах, но исключительно на правовой основе".

Учения пройдут в Индийском океане и Оманском заливе с 27 по 30 декабря, сообщило ранее агентство ИРНА со ссылкой на представителя Вооруженных сил Ирана Абольфазля Шекарчи.

Шекарчи отметил, что этот регион - одна из ключевых зон для мировой торговли и его безопасность критически важна.

В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.

В августе Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.

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Страны
Индия
Иран
Китай
Оман
Россия
Проекты
2020-й год
Военные учения
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