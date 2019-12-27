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The Independent (Британия): британский корабль Tyne срочно отправился сопровождать российский военный корабль через Ла-Манш

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Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: vpk-news.ru

Британским морякам пришлось потратить рождественские праздники на слежение за зашедшим в Ла-Манш российским учебным кораблем. Министр обороны Британии выразил им благодарность и назвал их действия очередным примером неустанных усилий вооруженных сил по защите Британии и ее интересов по всему миру. Правильно воспроизвести сложное название российского корабля у автора статьи не получилось.

"Оставлять семьи в это время года особенно тяжело, но национальную безопасность нужно охранять даже в Рождество", — заявил командир патрульного корабля.

Прохождение российского корабля через Ла-Манш на Рождество заставило Британию отправить патрульный корабль его сопровождать.

Патрульный корабль Tyne в Сочельник вынужден был следить за почти зашедшим в британские территориальные воды российским кораблем "Смольный Переков" (Smolnyy Perekov) (так в тексте, имеется в виду учебный корабль "Перекоп", - прим. ред.).

Tyne, базирующийся в Портсмуте, оставался в море все Рождество, контролируя передвижения российского корабля, заявил ВМФ Британии.

26 декабря он должен вернуться в Портсмут.

В это Рождество более 3500 военнослужащих ВМФ, его вспомогательных подразделений, морской пехоты и морской авиации либо находились на службе, либо были готовы явиться по первому требованию в случае каких-либо событий в стране и за рубежом.

Командир Tyne капитан 2-го ранга Джон Брауэт (Jon Browett) заявил: "Оставлять семьи в это время года особенно тяжело, но национальную безопасность нужно охранять даже в Рождество, и - как одна из дежурных частей в период праздников - мы были готовы, что нам придется выйти в море".

Он добавил, что некоторые члены экипажа вынуждены были срочно вернуться на корабль, но вооруженные силы обязаны обеспечивать безопасность страны в любое время.

"Наши родные понимают наши задачи и, бесспорно, вносят ощутимый вклад в национальную безопасность, продолжая оказывать нам поддержку".

Российский корабль принадлежит к типу "Смольный". Он был построен в 1970-х годах и используется как учебный для 300 курсантов и 30 преподавателей.

Обычно корабль несет базовое вооружение для самозащиты и патрульных функций. В составе российского Балтийского флота состоят два корабля "Смольный Переков" (так в тексте, имеются в виду корабли "Перекоп" и "Смольный", - прим. ред).

"Я благодарен экипажу корабля Tyne, вышедшему в море накануне рождества, чтобы охранять наши моря", - заявил министр обороны Британии Бен Уоллес (Ben Wallace).

"Это очередной пример неустанных усилий наших вооруженных сил, продолжающих свои неустанные усилия (так в тексте, - прим. ред.) по защите нашей страны и наших интересов по всему миру".


Кейт Ын (Kate Ng)

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