От обороноспособности до мусорных свалок – перспективы Ростеха

В 2020 году "Ростех" завершит интеграцию с Объединенной авиастроительной корпорацией. После этого предстоит большая работа по стабилизации отрасли, отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Среди приоритетных планов Чемезов назвал постановку на крыло проекта МС-21 (магистральный самолет XXI века). Корпорация приступит к изготовлению первых серийных самолетов для авиакомпаний, рассказал он РБК.

Также в наступающем году начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57.

Глава "Ростеха" подчеркнул, что один из трендов 2020 года - фокус на экологию. Сейчас корпорация решает вопросы из этой сферы, которые ранее не решались, - ликвидация свалок, "нулевое" захоронение отходов и другие. В России это, по словам Чемезова, "натыкается на непонимание".

"Значит, плохо объясняем людям. Значит, надо больше разговаривать, объяснять", - отметил он, пообещав заниматься повышением экологической грамотности населения.

В ноябре Чемезов рассказал, что первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 "Армата" поступит в российские Вооруженные силы в конце 2019 – начале 2020 года.