Военное вмешательство Турции было бы наихудшим вариантом воздействия на урегулирование в Ливии - Косачев

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Силовое вмешательство Турции в ливийское урегулирование может оказаться самым худшим вариантом, но Анкара, скорее всего, не очень хочет участия в реальных военных действиях, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели", - написал Косачев в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

"Однако таким образом Анкара заявляет, что без нее проблемы ливийского урегулирования решаться не будут, и в этом она в какой-то мере права: ее влияние на внутриливийские процессы отрицать нельзя. Другое дело, как именно она им воспользуется, и военное вмешательство может как раз оказаться самым худшим вариантом в этом смысле", - отметил он.

Сенатор испытывает тревогу в связи с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в январе направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию.

"Ну да, возможно, что до самого военного вмешательства Турции дело не дойдет, хотя формальные основания для этого Эрдоган имеет: недавно он заключил два меморандума с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи. И, если потребуется, официальную просьбу от Триполи о вводе войск он, скорее всего, получит быстро и легко", - полагает Косачев.

Он напомнил, что в Ливии идет гражданская война и существует двоевластие.

"Помимо администрации, в Ливии есть и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. При этом армия Хафтара начала в конце ноября - начале декабря наступление, которое может при определенных раскладах закончиться падением Триполи. Для Турции этот вариант неприемлем, отсюда и заявления Эрдогана", - полагает сенатор.

Что касается меморандума Эрдогана-Сарраджа, особенно в части, касающейся разграничения богатых природным газом морских зон, то он вызвал большой скандал, отметил Косачев. По его словам, этот документ всерьез оспаривается другими средиземноморскими странами: Сирией, Грецией, Израилем, Кипром.

"Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным, а посол Ливии в Афинах в минувшую пятницу был объявлен персоной нон-грата", - отметил сенатор.

Поэтому, считает он, "трудно сказать, насколько дальновидным было это соглашение как для самого Сарраджа, делающего ставку не на урегулирование, а на привлечение внешнего игрока, так и для Турции, которая также рассчитывает на достижение победы своего союзника в неоднозначном внутриливийском конфликте".

"Что касается приводимых Эрдоганом в пользу своего решения о направления войск в Ливию аргументов о якобы присутствии в этой стране аж 2000 российских наемников, то это, скорее, дань нынешней международной моде: везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных. Мягко скажем, некорректно слышать такого рода аргументы из Анкары с учетом уровня наших отношений", - отметил Косачев.