Войти
Интерфакс-АВН

Военное вмешательство Турции было бы наихудшим вариантом воздействия на урегулирование в Ливии - Косачев

32
0
0
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Силовое вмешательство Турции в ливийское урегулирование может оказаться самым худшим вариантом, но Анкара, скорее всего, не очень хочет участия в реальных военных действиях, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели", - написал Косачев в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

"Однако таким образом Анкара заявляет, что без нее проблемы ливийского урегулирования решаться не будут, и в этом она в какой-то мере права: ее влияние на внутриливийские процессы отрицать нельзя. Другое дело, как именно она им воспользуется, и военное вмешательство может как раз оказаться самым худшим вариантом в этом смысле", - отметил он.

Сенатор испытывает тревогу в связи с тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в январе направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию.

"Ну да, возможно, что до самого военного вмешательства Турции дело не дойдет, хотя формальные основания для этого Эрдоган имеет: недавно он заключил два меморандума с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа в Триполи. И, если потребуется, официальную просьбу от Триполи о вводе войск он, скорее всего, получит быстро и легко", - полагает Косачев.

Он напомнил, что в Ливии идет гражданская война и существует двоевластие.

"Помимо администрации, в Ливии есть и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. При этом армия Хафтара начала в конце ноября - начале декабря наступление, которое может при определенных раскладах закончиться падением Триполи. Для Турции этот вариант неприемлем, отсюда и заявления Эрдогана", - полагает сенатор.

Что касается меморандума Эрдогана-Сарраджа, особенно в части, касающейся разграничения богатых природным газом морских зон, то он вызвал большой скандал, отметил Косачев. По его словам, этот документ всерьез оспаривается другими средиземноморскими странами: Сирией, Грецией, Израилем, Кипром.

"Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали заключенное Турцией и правительством Сарраджа соглашение незаконным, а посол Ливии в Афинах в минувшую пятницу был объявлен персоной нон-грата", - отметил сенатор.

Поэтому, считает он, "трудно сказать, насколько дальновидным было это соглашение как для самого Сарраджа, делающего ставку не на урегулирование, а на привлечение внешнего игрока, так и для Турции, которая также рассчитывает на достижение победы своего союзника в неоднозначном внутриливийском конфликте".

"Что касается приводимых Эрдоганом в пользу своего решения о направления войск в Ливию аргументов о якобы присутствии в этой стране аж 2000 российских наемников, то это, скорее, дань нынешней международной моде: везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных. Мягко скажем, некорректно слышать такого рода аргументы из Анкары с учетом уровня наших отношений", - отметил Косачев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Египет
Израиль
Кипр
Ливия
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
27.12.2019
За дружбу с Россией: США продолжают вредить Турции
16.06.2016
Ильхам Алиев — посредник в урегулировании кризиса в отношениях Анкары и Москвы? (Birgun, Турция)
05.03.2014
Накануне большой войны
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.12 00:33
  • 10
Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
  • 27.12 00:00
  • 1
Минобороны предупредило о мировой угрозе терактов с помощью дронов
  • 26.12 23:31
  • 2
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 26.12 22:38
  • 23
В течение недели будут готовы предложения, как решить проблему закредитованности предприятий ОПК - Путин
  • 26.12 22:10
  • 2
Правительство Австралии одобрило закупку 24 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
  • 26.12 21:38
  • 1
Для войсковой ПВО создают десять новых образцов вооружений
  • 26.12 21:27
  • 1
Вертолёты типа Ми-8/171 получат дополнительное бронирование десантного отсека
  • 26.12 21:21
  • 1
Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным
  • 26.12 21:03
  • 5
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской
  • 26.12 20:35
  • 22
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 26.12 20:26
  • 17
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 26.12 20:15
  • 8
Rheinmetall модернизирует системы "Скайгард" неназванного зарубежного заказчика
  • 26.12 20:06
  • 1
Медведев выразил соболезнования родным генерала Гареева
  • 26.12 19:03
  • 1
Беспилотник с распечатанным на 3D-принтере двигателем взлетит в 2020 году
  • 26.12 18:06
  • 8
Вооружена до зубов: начнется серийный выпуск БМП-2М