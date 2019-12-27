Встреча российских и американских военнослужащих на севере Сирии переросла в драку - СМИ

Российские и американские военные подразделения оказались в непосредственной близости друг от друга в городе Телль Тамр. Этот населенный пункт является важным транспортным узлом. Он находится на северо-востоке Сирии, на пересечении приграничной с Турцией рокады М4 и 716-й дороги, пролегающей с юга на север, от столицы одноименной провинции Хасаки к городу Рас- эль-Айн, расположенному на государственной границе. По информации, полученной от Сирийской обсерватории по правам человека (чья штаб-квартира располагается в Лондоне), в среду произошла встреча американских и российских военнослужащих в вышеуказанном населенном пункте, которая переросла в драку.

Израильское издание Jerusalem post, растиражировавшее эту информацию, сообщает, что ранее этот город находился под контролем американской стороны и курдского ополчения, являющегося костяком Сирийских демократических сил (СДС). По решению политического руководства США американские военные покинули Телль Тамр, после чего местные жители, преимущественно христиане, подверглись репрессиям со стороны боевиков отрядов вооруженной оппозиции, поддерживаемых Турцией. По договоренности, достигнутой между Дамаском и СДС, Телль Тамр должен был перейти под контроль Сирийской арабской армии. По сообщениям СМИ, уже в середине октября текущего года правительственные войска вошли в этот населенный пункт.

Похоже, что американские военные решили посетить Телль Тамр, то ли по старой привычке, то ли по вновь поступившему указанию своего начальства. Естественно, что они столкнулись сон к носу с российскими военными. И эта встреча в Телль Тамре оказалась отнюдь не столь дружественной, как это было в 1945 году на Эльбе, в поверженной Германии. Впрочем "Сирийская обсерватория по правам человека" не зарекомендовала себя, как надежный источник достоверной информации. Из Минобороны России по данному поводу никаких сведений на полдень четверга не поступало, а равно ничего не было заявлено и с американской стороны.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО