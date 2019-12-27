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Интерфакс-АВН

РФ и США вплотную подошли к рубежу, когда дальнейшее сокращение СНВ возможно лишь на многосторонней основе - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Источник изображения: Александр Натрускин/РИА Новости

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - США и Россией почти достигнут рубеж, после которого соглашения о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений должны заключаться на многосторонней основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы несколько лет уже говорим о том, что после заключения и с учетом выполнения ДСНВ Россией и США мы вплотную подошли к рубежу, за которым нужно заниматься этой тематикой на многосторонней основе и, по крайней мере, учитывать потенциалы других ядерных держав в конкретном преломлении к текущей ситуации", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что для России представляет особую важность учет потенциалов Великобритании и Франции как ближайших союзников США, членов НАТО и стран, военные потенциалы которых глубоко интегрированы в систему альянса.

Рябков подчеркнул, что Россия уже не первый год говорит о том, что возможны и дальнейшие шаги по пути ограничений и сокращения стратегических наступательных ядерных вооружений, но эти шаги возможны только при учете всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Среди таких факторов он назвал появление оружия в космосе, формирование глобальной системы ПРО США, которая имеет очевидный антироссийский уклон, объявление НАТО киберсферы оперативной средой, а также продолжающееся совершенствование обычных вооружений, в том числе большой дальности и сверхвысокой точности.

"Без того, чтобы уделить всем этим аспектам должное внимание, заняться ими в предметном ключе, дальнейшие сокращения стратегических наступательных вооружений, с нашей точки зрения, невозможны", - сказал замглавы МИД РФ.

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