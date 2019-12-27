У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)

Эрдоган предупредил, что если Вашингтон введет новые санкции против его правительства, он заставит войска США покинуть две военные базы на его территории. "Создается впечатление, будто видишь автокатастрофу в замедленной съемке", — сказал один из западных дипломатов в Турции.

Президент Турции предупредил, что если Вашингтон введет новые санкции против его правительства, он заставит американские войска покинуть две военные базы, расположенные на территории его страны, что поставит НАТО в затруднительное положение, поскольку альянс пытается справиться с проблемой укрепления связей Анкары с Россией.

В этом месяце в телевизионном интервью президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если США введут против Турции санкции за покупку российского ЗРК, то "в случае необходимости мы можем закрыть Инджирлик и Кюреджик" - базы, на которых хранится ядерное оружие США и развернута РЛС, являющаяся важным элементом системы противоракетной обороны НАТО.

На это заявление с тревогой отреагировал министр обороны США Марк Эспер, который заявил, что оно вызывает вопросы о преданности Турции Организации Североатлантического договора.

"У них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать на своей территории базы НАТО или иностранные войска, - заявил Эспер. - Но опять же, я считаю, что это становится делом альянса, вопросом приверженности альянсу, если они действительно говорят это всерьез".

Турция, которая имеет самую большую в НАТО регулярную армию после США, предприняла действия, которые стали причиной конфликта с Вашингтоном и остальными странами-членами альянса. Речь идет, в частности, об отправке турецкой армии в северную Сирию для борьбы с вооруженными отрядами местного ополчения, являющимся союзниками США, и покупке Анкарой российской зенитной ракетной системы С-400.

"Создается впечатление, будто видишь автокатастрофу в замедленной съемке", - сказал один из западных дипломатов в Турции.

По словам американских чиновников, администрация Трампа пыталась задобрить Эрдогана, чтобы помешать Анкаре налаживать более тесные связи с Москвой, опасаясь, что обращение с ним как с изгоем подтолкнет Турцию еще дальше в орбиту влияния России.

Но президенту Трампу пришлось бороться с разъяренными американскими законодателями, которые проголосовали за ряд законопроектов, направленных на введение санкций в отношении Турции.

В середине ноября Трамп принял в Белом доме своего турецкого коллегу, назвав его "очень хорошим другом". Но в этом месяце он подписал законопроект об обороне, который предусматривает введение санкций против Турции, в частности прекращение поставок американских истребителей, заказанных Турцией.

Администрация Трампа пока не определилась с масштабом санкций против Турции, но американские и европейские чиновники говорят, что времени на восстановление турецко-американских отношений и смягчение напряженности внутри НАТО почти не оталось.

"Мы не хотим вводить санкции [в отношении Турции], но они будут введены, - сказал высокопоставленный американский чиновник. - Это навредит Турции".

Лидеры НАТО радовались состоявшейся в этом месяце успешной встрече в Лондоне, где они отметили 70-летие альянса, устраняя разногласия и заключая соглашения по стратегическим вопросам и оборонным инициативам. Трамп, который резко критиковал НАТО и ставил под сомнение значение альянса, похвалил союзников за увеличение (оборонных) расходов.

Подготовка к встрече была непростой, после того как Турция вторглась в северные районы Сирии для проведения наступательной операции против курдских вооруженных отрядов, которым американские и европейские военнослужащие помогали бороться с "Исламским государством" (террористической организацией, запрещенной в РФ - прим. ред.). Из-за вторжения, которое произошло после телефонного разговора между Эрдоганом и Трампом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", потому что решения принимаются вне альянса.

Однако на встрече немногие открыто критиковали Турцию, которая заявила, что поддержит новый план обороны Польши и стран Балтии, который она до этого угрожала заблокировать, и потребовала взамен признать курдских вооруженных группировок террористами.

Но вскоре конфликт вновь дал о себе знать.

Главным яблоком раздора является покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400, что Пентагон считает угрозой безопасности НАТО. США приостановили поставки в Турцию многоцелевого ударного истребителя-бомбардировщика F-35 и исключили турецкие аэрокосмические компании из контракта на поставку фюзеляжа и других деталей, заявив, что Россия может использовать РЛС системы С-400 для слежки за этим малозаметным самолетом и оценки его возможностей.

Турецкие власти предложили создать экспертную комиссию с участием США или под наблюдением НАТО, которая изучит проблему, связанную с покупкой С-400, и предложит варианты ее решения. Но американские чиновники говорят, что Вашингтон скорее заплатит существенную компенсацию, чем отправит в Турцию хоть один самолет F-35 и поставит под угрозу программу стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Свидетельством тупиковой ситуации стало то, что Турция в конце ноября провела испытание системы С-400, развернутой на авиабазе под Анкарой, на американских самолетах F-16, и заявила, что если запрет на поставку F-35 не будет снят, она может закупить российские боевые самолеты.

"Интересы национальной безопасности Турции должны быть одним из главных вопросов и США, и для НАТО, - заявил Ахмет Берат Чонкар (Ahmet Berat Conkar), член турецкого парламента, связанный с правящей партией Эрдогана (ПСР), и заместитель главы делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО. - Если безопасность Турции не может быть гарантирована и не получит поддержки, то внутри альянса появятся новые трещины".

Некоторые европейские союзники выражают недовольство в связи с тем, что НАТО использует ту же риторику, что и Турция, которая заявляет, что ее вторжение в северную Сирию преследует интересы национальной безопасности. Кроме того, они высказывают опасения по поводу того, что западный альянс предоставил Турции слишком большую свободу действий для расширения своего военного партнерства с Россией.

Турция, которая уже координирует с Россией свои действия в северной Сирии, теперь пытается взаимодействовать с Россией и в раздираемой войной Ливии.

"Турция ведет борьбу, не скрывая своих целей, и побеждает", - сказал высокопоставленный европейский дипломат в НАТО.

Джеймс Марсон (James Marson), Дэвид Готье-Вилларс (David Gauthier-Villars)