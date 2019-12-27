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Вестник Мордовии

Незамеченный юбилей: легендарная "мотолыга" – МТ-ЛБ 55 лет в строю!

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Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Знаменитый советский многоцелевой транспортер-тягач - легкий бронированный МТ-ЛБ, известный также как "Объект 6", прозванный в войсках "мотолыгой", был принят на вооружение в конце декабря 1965 года.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Разработанная в конструкторском бюро харьковского тракторного завода эта бронемашина верой и правдой служила Советской армии. На ее базе создали десятки образцов различной техники, всем известны зенитная ракетная "Стрела-10", противотанковый "Штурм С", другие артиллерийские, разведывательные и инженерные варианты.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

МТ-ЛБ применялись в Афганистане, они были одними из основных средств доставки иракской пехоты во время кровопролитной войны с Ираном. Использовали их в ходе многих других вооруженных конфликтов. В настоящее время эта техника активно применяется и сирийской армией.

Источник изображения: Фото "Вестник Мордовии"

Несмотря на свой солидный возраст, "мотолыги" не спешат уходить на покой, так как пока не удалось создать им равноценной замены -машин, которые были бы такими же простыми, надежными и одновременно дешевыми.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Сирия
Продукция
МТ-ЛБ
Стрела-10
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