Военным повысят оклады, солдатам-контрактникам будут компенсировать аренду жилья, а отставникам увеличат пенсию - замглавы Минобороны

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Оклады военнослужащих в ближайшие два года будут повышены в общей сложности на 7%, компенсации за съемное жилье станут выплачивать не только офицерам, но и солдатам-контрактникам, а военным пенсионерам увеличат пенсию, заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"В прошлом году впервые с 2012-го были проиндексированы оклады военнослужащих. Они были увеличены на 4%, а в октябре этого года - на 4,3%. В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сообщила замглавы Минобороны в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

Отвечая на вопрос издания, как ведомство планирует решать вопрос предоставления жилья военнослужащим, Шевцова напомнила: если "в силу объективных причин (передислокация частей, переезд к новому месту службы, сроки строительства) Минобороны не всегда оперативно может обеспечить военнослужащего и его семью комфортным жильем", то военнослужащий получает денежную компенсацию за наем жилья.

"С 2016 года ее (компенсации - ИФ) размер для офицеров и прапорщиков рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе", - пояснила замглавы Минобороны.

"С 2020 года этот же принцип при определении размера денежной компенсации за наем жилья будет применен и в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил. По инициативе Минобороны России соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 16 декабря", - добавила она.

При этом Шевцова подчеркнула, что ведомство не забывает и о военных пенсионерах.

"С точки зрения финансового обеспечения военные пенсионеры, образно говоря, остаются в рядах Вооруженных сил. Не случайно расчет пенсии для них всегда производится от действующих в настоящее время окладов денежного содержания - в этом их отличие от гражданских. Выплаты пенсионерам растут одновременно с денежным довольствием", - сообщила она.

Замглавы Минобороны уточнила, что "общее повышение военных пенсий в 2019 году составило 6,3%".

"4,3% за счет повышения денежного довольствия плюс еще 2% сверх уровня инфляции в соответствии с указом президента от 7 мая 2012 года. Этот документ предусматривает ежегодное увеличение пенсий отставникам не менее чем на 2% сверх уровня инфляции", - сказала Шевцова.

"Кроме того, в канун празднования Дня Победы по инициативе Минобороны в этом году был принят федеральный закон, предусматривающий повышение пенсий военным пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны, проходившим службу в действующей армии. Выплаты каждому фронтовику увеличились примерно на 10 тыс. рублей в месяц", - добавила она.

Отвечая на вопрос газеты, ждут ли действующих военнослужащих и военных пенсионеров какие-то изменения в связи с реализуемой в стране реформой пенсионной системы, заместитель министра обороны заявила, что "на данном этапе никаких решений не принималось".