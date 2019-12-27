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Интерфакс-АВН

В Дамаске вновь заявляют, то у США нет права "брать под охрану" сирийские нефтяные месторождения

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Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада
Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан в эфире американского телеканала NBC News заявила, что войска США не должны находиться близ сирийских нефтяных месторождений.

По ее словам, заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские войска "охраняют" сирийскую нефть, лишь указывают на то, что "они ее крадут".

"Это наша нефть", - добавила Шаабан, отметив, что у США "нет абсолютно никаких прав" охранять сирийские нефтяные месторождения.

Советник Асада предупредила о "народном сопротивлении и действиях против американцев, захвативших сирийскую нефть".

"Наша земля должна быть полностью освобождена от иностранных оккупантов, будь то террористы, турки или американцы", - сказала Шаабан.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Согласно этому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасеке. Однако его точный размер пока не определен, отмечало агентство.

Как предположили источники агентства, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Между тем, в госдепе США отмечали, что американская миссия в целом призвана обеспечить безопасность районов, где находятся нефтяные месторождения.

Президент Сирии Башар Асад в свою очередь в декабре заявлял, что в стране находятся тысячи американских военных.

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Страны
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Трамп Дональд
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