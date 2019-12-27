Поразит цели в США: Пентагон следит за новой китайской ракетой

Китай испытал баллистическую ракету, способную поразить цели в США

Китайские военные провели летные испытания новой ракеты морского базирования способной поразить цели на территории Соединенных Штатов - приводит The Washington Times сообщение Пентагона. Новая китайская баллистическая ракета JL-3 была выпущена с подводной лодки класса Jin в Желтом море. За ракетными пусками следили американские разведывательные спутники и военные суда.

Пентагон сообщил о том, что китайские военные на этой неделе провели летные испытания новой ракеты морского базирования способной поразить цели на территории Соединенных Штатов, передает The Washington Times.

Новая китайская баллистическая ракета JL-3 была выпущена с подводной лодки класса Jin в Бохайском заливе в северо-западной части Желтого моря у берегов Китая. За ракетными пусками следили американские разведывательные спутники и военные суда.

Днем ранее стало известно, что Китай создает свой собственный атомный авианосец с использованием российских технических новшеств и ноу-хау в сфере ядерного оружия, об этом сообщало американское аналитическое издание The National Interest.

Китай уже изучает ядерные реакторы на крупнейших ледоколах России. В частности, Москва пригласила Пекин принять участие в тендере на строительство нового класса атомного ледокола, что обязательно потребует разработки реакторов.

"Этот подход отличается от того, как Соединенные Штаты и Франция разработали ядерные реакторы для своих крупнейших судов, но, вероятно, представляет собой лучшую тактику для Китая на данный момент", - пишет автор статьи Роберт Фарли.

Китайцы хотят создать авианосец, сопоставимый по размерам и тактико-техническим характеристикам с американскими многоцелевыми атомными авианосцами типа Gerald R. Ford.

"То, что русские согласны позволить китайцам изучать свои ледоколы, еще раз говорит о том, что Москва и Пекин в настоящее время рассматривают взаимное сотрудничество как долгосрочный интерес.

Конечно, ничего нельзя сказать определенно до тех пор, пока первый атомный авианосец Китая фактически не вступит в строй - где-то в 2030 году", - указывает аналитик.

Чуть ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна пока не планирует создавать военный союз с Китаем. Глава государства констатировал, что в настоящее время военного союза у двух стран нет.

"И мы не планируем его создавать", - добавил Путин.

Он считает, что в Восточной Азии пытаются создать военный союз американская сторона, Япония и Южная Корея.

"Ни к чему хорошему это не приведет", - спрогнозировал президент.

В начале нынешнего месяца немецкое издание Die Welt назвало Китай главным противником НАТО. Как отметил автор статьи, у альянса нет единого мнения о роли этой страны: США считают КНР врагом, а власти Германии и Франции тем временем сконцентрированы на торговой стороне отношений с Пекином.

В Die Welt выразили мнение, что Берлин и Париж недооценивают опасность, исходящую от Китая: Пекин намерен "купить" политическое влияние в Европе посредством инвестиций в ее экономику.

Кроме того, автор обратил внимание на возросшую военную мощь Китая и предупредил, что это может иметь драматические последствия для безопасности и благополучия Европы.

В статье также сделан вывод, что угрозу для НАТО представляет сама организация.

"Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует", - констатировал автор.

Впрочем, в самом Китае ядерной державой называют Японию и призывают соседние с ней страны, в том числе Россию, проявлять бдительность.

Автор статьи в издании Sohu со ссылкой на источники сообщил, что под предлогом развития гражданских атомных электростанций Япония смогла заполучить большое количество ядерного топлива, которого хватит, чтобы произвести 6 тыс. бомб.

В издании подчеркнули, что США на протяжении нескольких десятилетий сдерживали развитие этой страны, но она воспользовалась поддержкой западного союзника и превратилась в мощную экономическую державу.

Кроме того, в Пекине уверены, что Россия имеет ядерный потенциал, которым способна "десять раз" уничтожить США, этот фактор стал одной из главных причин подъема Москвы на международной арене.

Как указывают аналитики, российские власти ведут "жесткую внешнюю политику", чем ставят Белый дом в тупик. Пентагон мог бы нанести по территории России удары из-за действий Москвы в Сирии и в отношении Украины, но боится ответной атаки, утверждается в статье Sohu.

В целом, авторы пишут, что победа США в "холодной войне" не означает превосходства их над Россией на международной арене. По словам китайских аналитиков, даже если американцы имеют чуть более высокие шансы на победу, цена ее может быть слишком высокой.

"У России есть не только ядерные боеголовки, но и средства их доставки, в том числе самолеты Ту-160, большое количество баллистических ракет, подлодки для запуска ракет морского базирования серии "Борей", - напоминается в статье.

Накануне стало известно, что разведка США пересматривает свою оценку возможностей России и Китая в сфере космической войны, поскольку командование выразило обеспокоенность в связи с прогрессом Москвы и Пекина в способности уничтожать спутники на орбите.

Рафаэль Фахрутдинов