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Интерфакс-АВН

Анкара не собирается отказываться от С-400 ради американских комплексов Patriot - советник президента Турции

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Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию.
Источник изображения: © Фото : Turkish Defence Ministry

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Турция не приемлет условие США - отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ради возможности получить американские системы Patriot, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова специального советника президента Турции Ибрагима Калына.

"Для нас не может быть и речи о том, чтобы избавиться от С-400 ради получения Patriot", - отметил он во время выступления в Анкаре.

"Если необходимо, Турция будет искать другие источники (укрепления своего оборонного потенциала, - "ИФ")", - подчеркнул Калын.

По его словам, угрозы санкций США за приобретение российских С-400 не сработают.

"Попытки конгресса США надавить на Анкару посредством санкций и угроз контрпродуктивны", - приводит слова Калына агентство "Анадолу".

Ранее в США выражали обеспокоенность приобретением Турцией российских систем ПВО, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35. Одновременно с этим США прекратили обучение турецких пилотов полетам на F-35.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Проекты
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