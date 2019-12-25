В американской прессе заявили, что города США не готовы к ядерной войне

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Города в Соединенных Штатах не подготовлены к ядерной войне. Такой странный посыл следует из новой статьи сайта Business Insider.

В Америке нет ни одной юрисдикции, где бы хоть кто-нибудь имел адекватный план на случай ядерной детонации

– поведал изданию Ирвин Редленер, эксперт по общественному здравоохранению Колумбийского университета, специализирующийся на подготовке к стихийным бедствиям.

У Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США есть несколько простых советов для этих обстоятельств: зайти внутрь здания, не выбираться наружу и оставаться на связи.

Но Редленер полагает, что общих федеральных норм недостаточно, и даже шесть наиболее вероятных целей для ядерной атаки – Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон – не будут готовы к подобному развитию событий. Эти города будут особенно подвержены риску, потому что они уже давно стали одними из самых крупных и густонаселенных в стране. Эти мегаполисы также являются сосредоточием элементов критически важной инфраструктуры: электростанций, финансовых центров, государственных учреждений.

В заключительной части статьи отмечается, что даже взрыв заряда "хиросимского" типа в любом американском городе будет иметь катастрофические последствия.

Кроме того, в публикации Business Insider не отображен тот факт, что сложно вообще представить страну или сообщество, которое может быть готово к подобной катастрофе. Не важно, в Америке или где-то ещё.