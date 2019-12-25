Оснащение ракетных соединений Минобороны РФ комплексами "Искандер-М" завершено - ЗВО

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Перевооружение курских ракетчиков на комплексы "Искандер-М" завершило оснащение этим оружием ракетных соединений министерства обороны России, сообщил журналистам командующий 20-й общевойсковой армии Западного военного округа Андрей Иванаев.

"Лучшее подразделение армии по итогам 2019 года, дислоцированное в Курской области, завершило перевооружение и переобучение личного состава ракетной бригады на новый тип оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и приступили к подготовке и проведению первых тактических учений с боевой стрельбой на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. Завершение программы перевооружения нашего соединения стало завершающим этапом и перевооружения ракетных соединений министерства обороны в целом", - сказал Иванаев во вторник по итогам расширенного заседания коллегии военного ведомства.