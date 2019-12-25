Военнослужащим Южного военного округа предстоит участие в 15 международных учениях - командующий

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Южного военного округа в 2020 году планируют принять участие в 15 международных манёврах, сообщил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

"В том числе это российско-пакистанские, российско-казахстанско-азербайджанские, российско-алжирские и российско-никарагуанские учения", - сообщил Дворников журналистам во вторник по итогам расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Учения пройдут как на территории РФ, так и за её пределами, уточнил командующий.